وزير الأوقاف: فتح حساب تبرعات بالتنسيق مع وزارة الآثار لترميم المساجد

بورسعيد - السيد فلاح ومحمد فرج

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن وزارة الأوقاف قررت فتح حساب تبرعات بالتنسيق مع وزارة الآثار، لترميم مساجد الجمهورية.

وأضاف، وزير الأوقاف، على هامش افتتاحه مسجد العباسى ببورسعيد، أن القرار هدفه، ترميم مساجد الجمهورية، خاصة المساجد الآثرية والتاريخية، والتى تشهد على عراقة تاريخ مصر.

وافتتح ظهر اليوم، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور خالد العناني، وزير الآثار، والدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، والدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمهندس وعد الله ابو العلا، رئيس قطاع المشروعات، والدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة الآثار، والدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء هشام خطاب، مدير الأمن، المسجد العباسي في بورسعيد، لافتتاحه.

ونقلت شعائر صلاة الجمعة من مسجد العباسى على التليفزيون المصرى، وقرأ قرآن الجمعة الشيخ محروس طلبة، والقى خطبة الجمعة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.