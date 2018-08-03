وزير الآثار يتفقد الدير الأبيض والمتحف القومى وأبيدوس بسوهاج غدًا

سوهاج محمود مقبول

تستقبل محافظة سوهاج غدًا السبت الدكتور خالد العنانى وزير الآثار في جولة بالمحافظة يرافقه فيها الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ الإقليم وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.

ومن المقرر وصول الوزير والوفد المرافق له إلى سوهاج عبر مطارها الدولى ويستهل جولته بزيارة الدير الأبيض بالجبل الغربى بدائرة مركز سوهاج بعدها يقوم بتفقد متحف سوهاج القومى والذى من المتوقع افتتاحه قريبًا.

ويستكمل الوزير والوفد المرافق له بتفقد منطقة أبيدوس الأثرية وأعمال إنشاء الطريق الجديد ويغادر الوزير عقب ذلك سوهاج متوجهًا إلى محافظة الأقصر.