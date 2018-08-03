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الجمعة، 03 أغسطس 2018 12:06 ص
خالد صلاح
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وزيرتا دفاع فرنسا وإسبانيا تشيدان بالتعاون العسكرى بين البلدين

الجمعة، 03 أغسطس 2018 12:00 ص
وزيرتا دفاع فرنسا وإسبانيا تشيدان بالتعاون العسكرى بين البلدين وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلى
أ ش أ
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التقت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلى، الخميس، نظيرتها الإسبانية مارجاريتا روبلس التى تقوم بزيارتها الأولى لفرنسا منذ توليها مهام منصبها.

وذكرت وزارة الجيوش الفرنسية- فى بيان لها- أن الوزيرتين بحثتا التعاون المميز بين قوتهما المسلحة فى العديد من مسارح العمليات لاسيما فى منطقة الساحل حيث تقدم إسبانيا دعما لقوة برخان الفرنسية العسكرية (4 ألاف جندي) فى مجال النقل اللوجيستي.

وأضافت أن المحادثات بين الجانبين أظهرت تطابقا كبيرا فى وجهات النظر لاسيما فيما يتعلق بالتعاون الدفاعى الأوروبى، حيث جددت الوزيرة الإسبانية دعم بلادها للآلية الجديدة لتعزيز التعاون الأوروبى فى مجال الدفاع التى أطلقتها فرنسا تحت اسم المبادرة الأوروبية للتدخل.

وأشادت الوزيرتان بدينامية التعاون المنسق الدائم للاتحاد الأوروبى والذى من المنتظر أن يمهد لحزمة من المشروعات الجديدة فى الخريف المقبل بمشاركة كل من فرنسا وإسبانيا.

كما أكد البيان أن زيارة الوزيرة الإسبانية لباريس تعكس التعاون الوثيق بين البلدين حول العديد من القضايا والتى ظهرت فى قرار الاتحاد الأوروبى بتسليم لكل من فرنسا وإسبانيا مقر عملية أتلانت الأوروبية لمكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية.

 


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