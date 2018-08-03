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واشنطن تفرض عقوبات على مصرف روسى لتعاملاته مع كوريا الشمالية

الجمعة، 03 أغسطس 2018 04:42 م
واشنطن تفرض عقوبات على مصرف روسى لتعاملاته مع كوريا الشمالية زعيم كوريا الشمالية
أ ف ب - أ ش أ
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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، فرض عقوبات جديدة على مصرف روسى لمساعدته كوريا الشمالية على الافلات من إجراءات مجلس الأمن الدولى للحد من برنامجى الأسلحة النووية والبالستية لبيونج يانج.

 

وقالت إدارة مراقبة الحسابات الأجنبية فى وزارة الخزانة الأمريكية، إن العقوبات تستهدف أيضا شخصا وكيانين لتسهيلهم معاملة مالية هامة قام بها مصرفى كورى شمالى كان هو نفسه مستهدفا بعقوبات أمريكية.

ووقع البنك الروسى "آجروسويوز" تحت طائلة العقوبات التى فرضتها  وزارة الخزانة الأمريكية ضد كوريا الشمالية، حسبما قد أكد البنك.

كما شملت العقوبات الأمريكية مواطنا كوريا شماليا يدعى فونج تشونج، من مواليد 1971، والذى يعتقد أنه يقيم فى موسكو، إضافة إلى شركة صينية وأخرى من كوريا الشمالية.
 


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