هيئة موانى البحر الأحمر تشكل غرفة عمليات لمتابعة سفر حجاج البر

البحر الأحمر - عماد عرفة

عقدت هيئة موانئ البحر الأحمر اجتماع برئاسة اللواء مهندس هشام ابو سنه رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، وحضور اللواء بحرى عبد القادر جاب الله رئيس شركة القناة للتوكيلات الملاحية واللواء يسرى الاخرس نائب مدير شركة الجسر العربى واللواء صبرى وزيرى رئيس مجلس مدينة نويبع وكافة اعضاء المجتمع المينائى لبحث استعدادات سفر حجاج البر بميناء نويبع البحرى.

وأعلن اللواء هشام ابو سنه فتح غرفة عمليات للوقوف على الإجراءات العملية و التشغيل وتذليل جميع الصعوبات الواردة لحجاج بيت الله الحرام بالتنسيق مع الجهات المعنية بالميناء وشركة الجسر العربى وتلبية كافة الطلبات المقدمة من اعضاء المجتمع المينائى للظهور المشرف أثناء موسم الحج مع تقديم كافة التسهيلات المطلوبة لحسن سير العمل واتخاذ القرار المناسب و حل اى مشاكل خاصة بالأتوبيسات اثناء مرورها بالكمائن.

وأفاد اللواء صبرى الوزيرى رئيس مجلس مدينة نويبع عن استعداد المحافظة لحالات الطوارئ لحجاج بيت الله الحرام و العمل على تذليل اى عوائق للحجاج مع توفير عدد "2" سيارة اسعاف و سيارة مطافئ بقرية الحجاج تحسبا لأى طارئ و تواجد امام بمسجد قرية الحجاج من وزارة الاوقاف لشرح مناسك الحج و الرد على كافة اسئلة و استفسارات الحجاج عن كيفية اداء المناسك.

وأوضح اللواء يسرى الأخرس نائب مدير شركة الجسر العربى جاهزية ثلاث عبارات على الخط الملاحى واستقبال الباصات بقرية الحجاج بالتعاون مع الاجهزة المتواجدة بالميناء لتحسين الاداء والوصول بالرقى فى أداء العمل إلى اعلى مستوى.

على جانب آخر، أكد اللواء بحرى عبد القادر جاب الله رئيس شركة القناة للتوكيلات الملاحية على التنسيق مع شركات السياحة و التوكيل الملاحى بتوقيتات غلق و فتح الطريق الاوسط " السويس – نويبع " لعدم تعرض مبيت الباصات بالطريق و التأكيد على تواجد عدد " 2 " سائق لكل باص مع الالتزام بمواعيد الحجز " سفر / عودة " وتكون رخصة السائق سارية لكثر من 30 يومًا، حيث تقوم إدارة مرور نويبع بتنظيم خط سير اتوبيسات الحجاج حيال قدومها إلى مدينة نويبع و توجيهها إلى قرية الحجاج بعد أخذ أرقام الاتوبيسات طبقا لأولوية الوصول بعد مراجعة رخص السائقين.

كما تم رفع درجة الاستعداد بإدارة الحجر الصحى بالميناء و توفير جميع ادوية الطوارىء و المصل الخاص بتطعيم الحجاج مع توفير "2" عربة اسعاف لنقل الحالات الطارئة او المشتبه بها للمستشفى مع توفير التطعيم للحجاج داخل الحجر الصحى فى حالة وجود حجاج غير اخذة لمصل التطعيم و اعطاءه شهادة بذلك و جو طاقم طبى بقرية الحجاج منتدب.

وشدد أبو سنه على تجهيز الصالات بخدمات الاذاعة وصور خاصة بمناسك الحج بالشاشات و نظافة الميناء بالداخل و الخارج و كراسى خاصة لذوى الاحتياجات الخاصة مع استمرار تقديم خدمات الكهرباء و المياه و تكريس جميع امكانيات الميناء لصالح الحجاج و المسافرين، بالإضافة لتجهيز صالة VIP لخدمة الحجاج حالة وجود تكدسات وانتظام عمل محطة التحلية لدفع المياه المطلوبة للميناء.