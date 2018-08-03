ننشر صور الموقع المحدد لإطلاق القمر الصناعى المصرى "إيجبت سات-إيه"

موسكو ـ مؤمن مختار





كشفت مصادر لـ"اليوم السابع" عن الموقع المحدد لإطلاق القمر الصناعى المصرى الجديد "إيجبت سات – إيه"، الذى يتم صناعته فى روسيا بديلا للقمر "إيجبت سات – 2" المفقود عام 2014.

وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه كان من المقرر إطلاق القمر الصناعى من قاعدة إطلاق الصواريخ الروسية "بليسيتسكا"، ولكن تم تغيير المكان.





وأشار المصدر إلى أنه تم اختيار قاعدة بايكونور في كازاخستان لإطلاق القمر الصناعى المصرى، وهى قاعدة تطلق منها الصواريخ الروسية حاملة الأقمار الصناعية وغيرها، وهى نفس القاعدة التى تم إطلاق القمر الصناعى الأخير منها فى أبريل عام 2014.

وأكد المصدر أن القمر سيتم إطلاقه فى شهر نوفمبر المقبل، على متن الصاروخ "سويوز-2.16".

وصنعت روسيا لمصر قمرا صناعيا جديدا كبديل للقمر المفقود، حيث تبلغ تكلفة القمر الجديد 100 مليون دولار وتصنعه مجموعة كبيرة من أفضل المصممين الروس فى تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية.

ويتمتع القمر بخصائص تفوق الأقمار الصناعية الأخرى، حيث يتم تزويده بأحدث الأنظمة البصرية والمراقبة وزيادة كفاءة الخلايا الشمسية، كما يستطيع القمر الصناعى المصرى الجديد رصد الحدود المصرية من جميع الاتجاهات وتصوير المناطق بجودة عالية.





ويساعد القمر الصناعى مصر أيضا فى تنمية المناطق الزراعية واكتشاف الثروات المعدنية، حيث تم تزويده بكاميرا 2.5 متر مثل القمر السابق.

ويكشف القمر الصناعى المصرى "إيجيبت سات – A" مصر 3 مرات يوميا، ويقدم لمصر الصور بجودة عالية مرة كل شهر للمساعدة فى خدمة القطاعات المختلفة.





وتستطيع مصر استغلال القمر فى بيع الصور للدول العربية الأخرى عن طريق الاتفاق على تصوير مناطق محددة لهذه الدول، حيث ينطلق القمر فى الأشهر الأخيرة من 2018 أو الأولى من 2019.