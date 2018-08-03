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مهاب مميش: عبور 303 سفن قناة السويس بحمولة 31.2 مليون طن فى 6 أيام

الجمعة، 03 أغسطس 2018 05:00 ص
مهاب مميش: عبور 303 سفن قناة السويس بحمولة 31.2 مليون طن فى 6 أيام مهاب مميش
الإسماعيلية – جمال حراجى
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ6 أيام الماضية، من السبت وحتى أمس الخميس، عبور 303 سفن بحمولة 31.2 مليون طن.

 

وأكد الفريق مميش، أن المعدلات القياسية التى تسجلها حركة الملاحة بالقناة، فيما يتعلق بأعداد وحمولات السفن العابرة، تثبت أهمية قناة السويس لحركة التجارة العالمية، وتعكس مدى تأثرها بالتغيرات المتلاحقة فى المؤشرات الاقتصادية العالمية والاتجاهات الحديثة فى صناعة النقل البحرى، مشيراً إلى نجاح هيئة قناة السويس فى التعامل الإيجابى مع كافة التحديات من خلال الاهتمام بمشروعات تطوير المجرى الملاحى للقناة، وآخرها مشروع قناة السويس الجديدة، فضلاً عن تبنى سياسات تسويقية جديدة نجحت فى زيادة عائدات القناة بإضافة خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة من قبل.

 

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن يوم السبت عبرت 47 سفينة قناة السويس بحمولة 4.1 مليون طن، وعبرت يوم الأحد 58 سفينة بحمولة 3.5 مليون طن، فيما عبرت يوم الاثنين 47 سفينة قناة السويس بحمولة 2.9 مليون طن، وعبرت يوم الثلاثاء 43 سفينة قناة السويس بحمولة 3 ملايين طن، كما عبرت يوم الأربعاء 64 سفينة بحمولة 4.4 مليون طن، وعبرت أمس الخميس 49 سفينة بحمولة 3.3 مليون طن من الاتجاهين، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناة خلال الـ6 أيام فقط إلى 303 سفن بحمولة 31.2 مليون طن.

 


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