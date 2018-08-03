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الجمعة، 03 أغسطس 2018 04:50 م
خالد صلاح
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مقتل 4 من حركة الشباب الصومالية فى ضربة جوية أمريكية

الجمعة، 03 أغسطس 2018 03:06 م
مقتل 4 من حركة الشباب الصومالية فى ضربة جوية أمريكية الجيش الصومالى- أرشيفية
أ ش أ
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 أعلن الجيش الأمريكى مقتل 4 أعضاء من حركة الشباب الصومالية المتطرفة، فى ضربة جوية شُنت على بعد حوالى 119 كيلومترا شمال غرب العاصمة مقديشيو.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية فى أفريقيا - فى بيان أوردته شبكة (إيه بى سي) نيوز الأمريكية اليوم الجمعة - إن الضربة التى تم شنها أمس الخميس تعد التاسعة عشرة التى يتم تنفيذها خلال هذا العام ضد حركة الشباب، مضيفة أنه فى تقديرها، لم تسفر الضربة عن سقوط قتلى من المدنيين.

كما نفذ الجيش الأمريكى عددا من الضربات بطائرات دون طيار، ضد تواجد محدود لمقاتلين على صلة بتنظيم داعش الإرهابى فى شمال الصومال.

 

 


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