مفوضية اللاجئين تقدم مساعدات إنسانية للنازحين بسبب أعمال العنف فى إثيوبيا

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قال اندريه ماهيسيتش المتحدث باسم المفوضية العليا لشئون اللاجئين والتابعة للأمم المتحدة، إن المنظمة الدولية تعمل على زيادة استجابتها للاحتياجات الملحة لما يقرب من مليون شخص نزحوا بسبب أعمال العنف الأخيرة فى جنوب غرب إثيوبيا، حيث تقدم لها المساعدات المنقذة للحياة.

وقال المتحدث إن الاشتباكات وأعمال العنف التى اندلعت منذ إبريل من العام الجارى بين المجتمعات فى جنوب غرب إثيوبيا وأدت إلى موجة النزوح الهائلة التى جاءت فى أعقاب أكثر من عام من الجفاف والتوترات، موضحا أن الذين فروا أشاروا إلى أنهم شهدوا عنفاً شديدا أثناء الغارات على القرى بما فى ذلك القتل العشوائى والاغتصاب وتدمير المنازل والتى أُحرقت وسويت بالأرض وذكر ماهيسيتش أن معظم الفارين تركوا كل شيئ للنجاة بحياتهم .

وقال المتحدث إن المفوضية وبناء على طلب السلطات الإثيوبية تقدم المساعدات المنقذة للحياة للنازحين داخلياً فى منطقتى جيديو وجوجى الغربية محذرا من أن الظروف التى يوجد بها هؤلاء غاية فى الصعوبة حيث ينام الكثيرون على الأرض الباردة فى المرافق العامة كما يعيش آخرون فى ملاجئ مؤقتة لا تستطيع حمايتهم من الأمطار الغزيرة مما يجعلهم عرضة لمشاكل صحية خطيرة مثل الالتهاب الرئوى.