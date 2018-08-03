مفتى لبنان: سعد الحريرى هو صاحب القرار فى تشكيل الحكومة بالتشاور مع الرئيس عون

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أكد مفتى الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريرى هو صاحب القرار فى تشكيل الحكومة بالتشاور مع الرئيس ميشال عون وبالتعاون مع الفرقاء السياسيين مشددا على ضرورة أن تكون الحكومة المقبلة متجانسة ومتعاونة لكى يبقى لبنان وشعبه نموذجا للعيش المشترك وبعيدة عن "المناكفات السياسية".

وقال مفتى الجمهورية اللبنانية - فى كلمة له اليوم خلال افتتاح مسجد بمنطقة الجية بمحافظة جبل لبنان - إن "الحريري" لا يتحمل وحده مسئولية التأخير فى تشكيل الحكومة إذ أنه يسعى لإنجاز المهمة التى أوكلت له من أغلبية أعضاء مجلس النواب اللبنانى.



وأشار إلى أهمية أن يتعاون الفرقاء السياسيون فى لبنان وأن يتسموا بالتواضع والمرونة وأن يتحلوا بروح المسئولية الوطنية التى تقتضى ولادة الحكومة فى أسرع وقت ممكن.



وأضاف أن الحكومة المقبلة يجب أن تكون حكومة وطنية وليست حكومة أكثرية أو أقلية لتؤسس لمرحلة جديدة فى إطار النهوض بلبنان وصون عروبته من خلال دعم مؤسسات الدولة الرسمية واستنهاضها.

ولفت إلى أن التأخير فى تشكيل الحكومة هو عامل سلبى ويشكل إرباكا اقتصاديا واجتماعيا يؤدى إلى بلبلة مالية واقتصادية لبنان

فى غنى عنهما مشيرا إلى أنه لولا حكمة المعنيين الذين لا يزالون يحافظون على الوضع الاقتصادى من الانهيارلحدث ما يحذر منه الجميع

وأكد أن دار الفتوى تتوسم خيرا فى إنجاز الحكومة الأمر الذى سيكون له انعكاسات إيجابية على اللبنانيين كافة لتفعيل عمل مؤسسات الدولة وبما يعود بالنفع على جميع اللبنانيين.