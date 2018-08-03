معاون النائب العام الروسى: إحباط 19 عملية إرهابية

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أعلن معاون النائب العام الروسى ألكسندر بوكسمان، اليوم الجمعة، إحباط 19 عملية إرهابية فى مرحلة التحضير والتخطيط فى روسيا.

وقال بوكسمان، خلال اجتماع الهيئة القيادية للنيابة العامة الروسية تم إحباط 19 عملاً إرهابياً فى مرحلة الإعداد والتحضير، بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وتعمل أجهزة الأمن الروسية المختلفة على محاربة العناصر الإرهابية التابعة لتنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى، والتى تسعى إلى زعزعة الأوضاع فى البلاد، وتجنيد المواطنين الروس فى صفوف التنظيمات الإرهابية خارج روسيا، بما فى ذلك التنظيمات العاملة فى أراضى سوريا