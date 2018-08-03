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مصر للطيران تسير 36 رحلة إلى الآراضى المقدسة اليوم وغدا لنقل 7800 حاج

الجمعة، 03 أغسطس 2018 03:12 م
مصر للطيران تسير 36 رحلة إلى الآراضى المقدسة اليوم وغدا لنقل 7800 حاج مطار القاهرة
كتب هانى عثمان - أحمد حمادة
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تسير مصرللطيران اليوم، الجمعة 19 رحلة جوية جميعهم من مطار القاهرة بمعدل 10 رحلات إلى المدينة المنورة و9 رحلات إلى جدة لنقل 4160 حاجا من حجاج قرعة الجيزة والشرقية وأسيوط وتضامن المنوفية وبورسعيد والدقهلية وحجاج مالى وعمل وإقامة.

 

كما تسير غدا السبت 17 رحلة جوية بمعدل 9 رحلات جوية إلى جدة بواقع 8 رحلات من القاهرة ورحلة واحدة من شرم الشيخ وكذلك 8 رحلات من القاهرة إلى المدينة المنورة لنقل 3675 حاجا من حجاج قرعة وتضامن الشرقية وقرعة وتضامن الإسماعيلية وقرعة اسيوط والدقهلية وقرعة تنازلات وتضامن القاهرة والسويس وحجاج مالى وعمل وإقامة ليصل إجمالى رحلات اليوم وغدا 36 رحلة جوية تنقل 7835 حاجا.

 

الجدير بالذكر أن الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أكد أنه من المخطط أن تنقل مصر للطيران هذا الموسم 62 ألف حاج بينهم ‏حجاج الترانزيت من كافة أنحاء العالم،  بالإضافة إلى الحجاج من الإخوة ‏الفلسطينيين وحجاج دولة مالى،  وذلك على متن 325 رحلة جوية.

 


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