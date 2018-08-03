مصرع 6 أشخاص وتضرر 226 ألفا آخرين بسبب الفيضانات فى الصين

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لقى ما لا يقل عن 6 أشخاص حتفهم، فيما تضرر نحو 226 ألفا آخرين، بسبب الفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة التى تهطل على مقاطعة (يونان) جنوب غرب الصين منذ الجمعة الماضية.

وذكرت لجنة الحد من الكوارث بمقاطعة (يونان) - فى بيان اليوم الجمعة - أن الفيضانات أتلفت نحو 12 ألف هكتار (28571 فدانا) من المحاصيل الزراعية، ودمرت 1686 منزلا، ما تسبب فى خسائر اقتصادية مباشرة تقدر بنحو 228 مليون يوان (33 مليون دولار).

وتوقع مكتب الأرصاد الجوية المحلى استمرار هطول الأمطار الغزيرة خلال الأيام الأربعة المقبلة.