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مصرع 3 أشخاص في حادثين بكفر الشيخ

الجمعة، 03 أغسطس 2018 12:42 ص
مصرع 3 أشخاص في حادثين بكفر الشيخ حادث - ارشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
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لقى 3 أشخاص مصرعهم بينهم سيدة في حادثين متفرقين بكفر الشيخ، وتم نقل الجثامين لمستشفى كفر الشيخ العام،تحررت المحاضر اللازمه ، وجار العرض على النيابة العامة.

تلقى اللواء  فريد مصطفى ،مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار،مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بوصول كل من "مجدى.ت.ا" 60 سنة،سائق،و"مصطفى.ا" يقيمان بقرية أحمد سليمان، التابعة لمركز سيدى سالم، إلى مستشفى كفر الشيخ العام جثتين هامدتين،لإنقلاب جرار زراعي بهما،لاختلال عجلة القياده بيد السائق وانقلابه،كما لقيت "صباح. ر. ي"، 40 سنة، لسقوطها تحت عجلات قطار طنطا كفر الشيخ،ونُقلت جثامين المتوفين لمستشفى كفر الشيخ العام ،تحررت المحاضر الازمة بالوقعة، وجار العرض على النيابة العامة.


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