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الجمعة، 03 أغسطس 2018 02:57 م
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مصرع طفل بطلق نارى فى حفل عرس بالبحيرة

الجمعة، 03 أغسطس 2018 01:46 م
مصرع طفل بطلق نارى فى حفل عرس بالبحيرة جثه
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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لقى طفل عمره 11 عاما مصرعه بطلق نارى أثناء حضوره حفل عرس بعدما أطلق عامل الرصاص من سلاح نارى ابتهاجا بالحفل بمحافظة البحيرة
 
تلقى اللواء جمال الرشيدى ، مدير أمن البحيرة ، إخطارًا من مركز شرطة دمنهور من المستشفى العام بوصول الطفل "ح م ز" 11 سنة طالب ومقيم قرية بنى هلال بدائرة المركز مصاب برش خرطوش بالصدر والبطن وتوفـى عقب وصوله.
 
بسؤال والده |م إ ز| 46 سنة عامل ومقيم بذات الناحية اتهم "ع ر ن" 43 سنة عامل ومقيم بذات الناحيه بإطلاق عيار من سلاح نارى كان بحوزته ابتهاجاً بحفل عرس أحد جيرانهم بذات الناحية أثناء تواجدهم بالحفل، مما أدى لإصابة نجله المذكور والتى أودت بحياته.
 
تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم المذكور وكذا ضبط السلاح المستخدم بندقيه خرطوش متعددة الطلقات بإرشاده.
 
و بمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة وحيازته للسلاح النارى المضبوط و تحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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