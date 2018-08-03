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مدير "حميات أسوان": وفاة حالة ثانية متأثرة بإصابتها بضربة شمس

الجمعة، 03 أغسطس 2018 06:42 م
مدير "حميات أسوان": وفاة حالة ثانية متأثرة بإصابتها بضربة شمس الدكتور نادر محروس مدير مستشفى الحميات بأسوان
أسوان- صلاح المسن
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قال الدكتور نادر محروس مدير مستشفى الحميات بأسوان لـ"اليوم السابع" أن سيدة تبلغ من العمر 34 سنة، لفظت أنفاسها الأخيرة بعد ساعات قليلة من دخولها المستشفى، بسبب إصابتها بضربة شمس نتيجة الارتفاع الشديد فى درجة الحرارة، والتى بلغت 42  درجة مئوية.

وأشار مدير مستشفى الحميات بأسوان إلى أن السيدة دخلت المستشفى فى حالة متأخرة وفى حالة غيبوبة تامة ومصابة بإعياء شديد وارتفاع فى درجة الحرارة، وهى حالة الوفاة الثانية بسبب حالة الجو هذا الصيف.

وناشد الدكتور نادر محروس المواطنين عند ارتفاع درجة حرارة الجو البعد عن الأماكن الحارة وشرب السوائل الكثيرة وسرعة التعامل مع  حالات ارتفاع درجة الحرارة وضربات الشمس.


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