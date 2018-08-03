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محافظ كفر الشيخ يستقبل وزير الزراعة لبحث عدد من الملفات الزراعية بالمحافظة

الجمعة، 03 أغسطس 2018 10:00 ص
محافظ كفر الشيخ يستقبل وزير الزراعة لبحث عدد من الملفات الزراعية بالمحافظة محافظ كفر الشيخ يستقبل وزير الزراعة
كفر الشيخ – محمد سليمان
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استقبل اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، منذ قليل، الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بديوان عام المحافظة، لبحث عددًا من الملفات الزراعية بالمحافظة.

 

جاء ذلك بحضور المهندس راضى أمين السكرتير العام، والمحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام المساعد، والعميد سامح الطنوبى المستشار العسكرى للمحافظة، والمهندس عبد الرافع أحمد عبد العزيم، وكيل وزارة الزراعة، والمهندس اشرف المحمدى وكيل وزارة الرى، والمهندس حسن أبو جازية مدير عام الإرشاد الزراعى، وعدد من أعضاء مجلس النواب والتنفيذيين.

 

وسيتفقد وزير الزراعة وقيادات الوزارة عددًا من الحقول الإرشادية والمزارع البحثية بعدد من مراكز المحافظة وتفقد مزارع الفاكهة ومراكز البحوث الزراعية بمنطقة سخا.

 

قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، إنه سيبحث مع الوزير عددا من الملفات الزراعية، خاصة أن المحافظة تستعد لزراعة محصول البنجر الجديد خلال شهر أغسطس الجاري فى مساحة تصل إلى حوالى 120 ألف فدان، بالإضافة إلى البدء فى حصاد محصول الأرز هذا العام فى نهاية الشهر فى مساحة تصل إلى حوالى 300 ألف فدان، وكذلك جنى محصول القطن فى شهر سبتمبر القادم.

 

وأضاف المحافظ، أنه سيتم بحث ملف أراض وزارة الزراعة بالمحافظة وكيفية التعاون مع الوزارة فى الاستغلال الأمثل لهذه الأراضى بعدد من المراكز، وكذلك تنمية الثروة السمكية والحيوانية والداجنة على مستوى المحافظة.


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