محافظ بورسعيد يودع حجاج بيت الله الحرام

بورسعيد - السيد فلاح

ودع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، يرافقه اللواء هشام خطاب، مدير الأمن، منذ قليل، 90 حاج من حجاج الجمعيات، قبل توجههم إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج.

وقام محافظ بورسعيد بالمرور علي الحجاج داخل الأتوبيسات الخاصة برحلتهم، مطالبهم بأن يكثروا من الدعاء لمصر بمزيد من الاستقرار والأمن والأمان، لاستكمال مسيرة التنمية غير المسبوقة التي تشهدها مصر بشتي المجالات في عهد رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي.

وأكد محافظ بورسعيد علي أن الدولة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة لتوفير سبل الراحة والخدمات اللازمة لأداء الفريضة بكل يسر ومواجهة أي حدث طارئ.