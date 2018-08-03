محافظ بورسعيد تعليقاً على فيديو "أطفال التهريب": أقدم اعتذارى

كتب أيمن رمضان

قدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اعتذاره تجاه الفيديو الذى تم تداوله بشأن الأطفال الذين تم القبض عليهم بتهمة تهريب الملابس، مشيراً إلى أن المحافظة قامت بإبلاغ لجنة التضامن الاجتماعى وحماية الطفل بعد القبض على عدد من الأطفال.

ولفت إلى أن الفيديو الذى تم نشره ويظهر استفسار المسئول الإعلامى بالمحافظة عن الأسباب التى دفعتهم لفعل ذلك، وتابع:" نحن كمحافظة لا يوجد لدىنا الكوادر الإعلامية التى تستطيع صياغة مثل هذا الأمر، وأنا بعتذر لأبنائى عن هذا الفيديو ويوجد إجراءات ستتخذ تجاه ذلك".

وأضاف "الغضبان" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، الذى يقدمه الإعلامى أسامة كمال عبر فضائية "dmc"، أن الإجراءات المتبعة فى القبض على المهربين تهدف إلى حماية المجتمع المصرى ومنع استخدام الأطفال فى عمليات التهريب من قبل أصحاب المحال.