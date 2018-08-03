محافظ الجيزة: 23 سيارة لمواجهة انقطاعات المياه ولجنة لمراجعة الوصلات

كلف اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحى، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحل شكاوى المواطنين بشأن انقطاعات المياه المستمره بعدد من المناطق، مشدداً على الدفع بـــ 23 سيارة مياه شرب متنقلة بصفه يومية لسد احتياجات المواطنين.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة فنية لمراجعة وصلات المياه بعدد من الشوارع بمناطق الثلاث طوابق وكفر طهرمس ومعرفة أسباب ضعف المياه بها والعمل على حلها من خلال تحسين الضغوط.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده المحافظ مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، بحضور اللواء علاء الهراس نائب المحافظ واللواء محمد رأفت السكرتير العام.

وأكد المحافظ أن المحافظة تسعى بكافة الطرق لمواجهة مشاكل انقطاعات المياه، مؤكداً أن المحافظة تتفهم مدى معاناه المواطنين من ضعف المياه بسبب زيادة الاستهلاك خلال فترة الصيف والوصلات العشوائية التى يقوم بها البعض دون الرجوع للشركة إضافه إلى السلوكيات الخاطئة.

وأضاف أن ما يقرب من ثلث المياه المخصصة للمحافظة يتم إهدارها بسبب السلوكيات الخاطئة من البعض والمتمثلة فى رش المياه بالشوارع وغسيل السيارات والمركبات وعدم صيانة دورات المياه، مشيراً إلى أن المحافظة تواجة هذه السلوكيات بتوقيع غرامات يوميه علي رش المياه بالشارع وغسيل السيارات من خلال أجهزة الأحياء والمراكز والمدن .

وقد عقد المحافظ لقاءاً مع بعض الأهالى المتضررين بحضور رئيس شركه المياه ونوابه للرد على استفسارات وشكاوى المتضررين وتوضيح أبعاد وأسباب المشكلة.

وأكد المحافظ أنه تم الاتفاق على تنفيذ حل فنى عاجل بالتعاون مع الأهالى، يتمثل فى ضخ المياه من خلال سيارات مياه الشرب التابعة للشركة مباشراً فى الوصلات المنزلية، تيسيراً على المواطنين فى الحصول على المياه.

وأوضح الدالى أن الإجراءات التى تقوم بها المحافظة تعد حلاً عاجلاً، ومؤقتاً لحين الانتهاء من عدد من المشروعات الكبرى وإنشاء محطات جديده وإجراء توسعات فى المحطات القائمة منها توسعات محطة مياه جزيرة الدهب، والذى يقوم بتنفيذ هذه المشروعات الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى التابع لوزارة الإسكان بصفته المسئول عن هذه المشروعات وتتكلف هذه المشروعات مليارات الجنيهات وينتهى العمل فى عدد منها خلال هذا العام.