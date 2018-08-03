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الجمعة، 03 أغسطس 2018 02:35 م
خالد صلاح
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مجلس مدينة ديرمواس بالمنيا يتابع أعمال إضافة المواليد الجدد

الجمعة، 03 أغسطس 2018 01:08 م
مجلس مدينة ديرمواس بالمنيا يتابع أعمال إضافة المواليد الجدد إضافة المواليد الجدد -أرشيفية
فريق المحافظات
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 تابعت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس ، إضافة المواليد الجدد للعمل على تذليل أى عقبات أمام المواطنين ، جاء ذلك خلال جولة قامت بها فاطمة عثمان نائب رئيس المركز لمكاتب التموين بالمجالس القروية ببنى حرام ونزلة البدرمان ودلجا للإطمئنان على منظومة اضافة المواليد وانتظام الموظفين فى أماكنهم .

 كما تابعت نائب رئيس المركز الوحدة العمل داخل الصحية ببنى سالم للوقوف على مدى انتظام العمل وتواجد الفريق الطبى داخل الوحدة الصحية والخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

على جانب آخر ، طرحت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس 210 كيلو فراخ مجمدة بأسعار مخفضه بمنفذ الوحده المحلية وذلك من اجل التخفيف عن كاهل المواطنين .

كما بدأت الوحدة المحلية لقرية نزلة حسين بمركز المنيا، في زراعة 150 شجرة علي طريق أبوفليو الشرفا ، وذلك في إطار تنفيذ أعمال مبادرة "شَجر بلدك" والتي تهدف إلى تجميل الطرق من اجل بيئة نظيفة جميلة خالية من التلوث .

وقال محمد سيد رئيس المدينة ، إن جاري زراعه طريق أبو فليو الشرفا بطول 2 كيلو متر تقريبا، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية وشباب القرى من أجل الحفاظ على المظهر العام للقرى ، والحفاظ على صحة المواطنين .

 

 


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