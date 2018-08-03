لجنة الانتخابات فى زيمبابوى تعلن فوز "امرسون منانجاجوا" بالرئاسة

(رويترز)

أعلنت لجنة الانتخابات فى زيمبابوى فوز امرسون منانجاجوا، بانتخابات الرئاسة التى شهدت مقتل ستة أشخاص خلال احتجاجات المعارضة.

وتولى منانجاجوا، وهو رئيس مخابرات سابق، قيادة زيمبابوى بعد الإطاحة بروبرت موجابى فى انقلاب فى نوفمبر الماضي.

وحصل منانجاجوا على 50.8% من الأصوات بينما حصل منافسه الرئيسى نلسون شاميسا على 44.3% من الأصوات.

فى وقت سابق أعلنت الشرطة فى زيمبابوى، ارتفاع حصيلة القتلى جراء العنف المرتبط بالانتخابات فى العاصمة هرارى إلى 6 أشخاص، وذكرت الشرطة أن عدد المصابين وصل إلى 14 شخصًا.