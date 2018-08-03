كل ما تريد معرفته عن قضية "فض رابعة" بعد إحالة البلتاجى وحجازى والعريان للمفتى

كتب إيهاب المهندس

بعد مرور 30 شهرًا على نظر قضية "فض اعتصام رابعة العدوية"، والتى تنظرها محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أوشكت القضية على الوصول لمحطتها الأخيرة بعد إحالة 75 متهمًا للمفتى لأخذ الرأى الشرعى فيما أسند إليهم، وخلال الأسئلة القادمة سنجيب على بعض النقاط الهامة فى القضية.

ما الدائرة التى تنظر الدعوى؟

ـ فى نهاية عام 2015 حددت محكمة استئناف القاهرة، الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد لنزظر الدعوى، وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد لنظر الدعوى، ونظرت أولى نظرت أولى جلسات الدعوى فى 12 ديسمبر من عام 2015، وتلا فيها ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين.

كم عدد المتهمين فى الدعوى؟

ـ شمل أمر الإحالة مرشد الإخوان محمد بديع و738 متهما آخرين، ومن أبرز المتهمين محمد، وعصام العريان وصفوت حجازى، وباسم عودة، وأسامة ملارسى، والمصور الصحفى محمود شوكان.

كم عدد الشهود بالدعوى؟

ـ ضمت قائمة أدلة الثبوت 241 شاهد إثبات، من أبرزهم اللواء أسامة الصغير مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أشرف عبد الله مساعد وزير الداخلية للأمن المركزى، ومأمور مدينة نصر إبان الأحداث.

ما أبرز الأحداث التى شهدتها جلسات المحاكمة؟

ـ فى جلسة 17 أبريل 2018 المحكمة تحبس البلتاجى سنة بتهمة تعطيل سير الجلسة.

ـ فى جلسة 20 فبراير الماضى المحكمة تقرر سماع أقوال اللواء أسامة الصغير فى جلسة سرية.

كم عدد الجلسات التى نظرتها المحكمة فى الدعوى؟

ـ نظرت المحكمة حوالى 67 جلسة، وتكون جلسة النطق بالحكم التى حددتها المحكمة فى 8 سبتمبر الجلسة رقم 68.

ما آخر قرارات المحكمة؟

ـ قررت المحكمة إحالة 75 متهمًا للمفتى أبرزهم البلتاجى وحجازى والعريان وطارق الزمر وعبد الرحمن البر، وكما حددت المحكمة جلسة 8 سبتمبر للنطق بالحكم على المتهمين.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.