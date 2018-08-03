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كل ما تريد معرفته عن غلق كوبرى السيدة عائشة جزئيا والطرق البديلة

الجمعة، 03 أغسطس 2018 10:35 م
كل ما تريد معرفته عن غلق كوبرى السيدة عائشة جزئيا والطرق البديلة كوبرى السيدة عائشة
كتب سيد الخلفاوى
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تغلق محافظة القاهرة كوبرى السيدة عائشة جزئيا، لصيانة الكوبرى من الاعلى بعد انتهاء صيانته من الاسفل،، ويعرض اليوم السابع فى السطور القادمة كل ما يتعلق بغلق كوبرى السيدة عائشة.
 
1- سيم غلق الكوبرى السبت القادم جزئيا فى الاتجاه القادم من القلعة.
2- سيتم تحويل مسار السيارات ليكون سطحى داخل الميدان.
3- سيستمر غلق الكوبرى من شهرين إلى 3 شهور.
4- سبب الغلق رصف وإستعدال الأسوار وإزالة السطع العلوي الأسفلتي وضبط الميول العرضية .
5- سيتم غلق الكوبرى على مرحلتين لتبدأ بالاتجاه القادم من القلعة ثم الاتجاه الاخر.
6- رفع كفاءة الطرق البديلة والاشغالات المعيقة لحركة سير المرور .
7- ووجود تكثيف مروري متحرك وثابتاً وونش مرور للاستعانة به إذا لزم الأمر في حالة أي أعطال .
8- غلق كوبري السيدة عائشة يتزامن مع تطوير ميدان السيدة عائشة بالكامل.
9- تم إضافة ألواح محورية لجسم الكوبري وتزويد أعمدة مائلة لتقوية الأعمدة العمودية الموجودة .
 
 

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