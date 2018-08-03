كل ما تريد معرفته عن غلق كوبرى السيدة عائشة جزئيا والطرق البديلة

تغلق محافظة القاهرة كوبرى السيدة عائشة جزئيا، لصيانة الكوبرى من الاعلى بعد انتهاء صيانته من الاسفل،، ويعرض اليوم السابع فى السطور القادمة كل ما يتعلق بغلق كوبرى السيدة عائشة.
1- سيم غلق الكوبرى السبت القادم جزئيا فى الاتجاه القادم من القلعة.
2- سيتم تحويل مسار السيارات ليكون سطحى داخل الميدان.
3- سيستمر غلق الكوبرى من شهرين إلى 3 شهور.
4- سبب الغلق رصف وإستعدال الأسوار وإزالة السطع العلوي الأسفلتي وضبط الميول العرضية .
5- سيتم غلق الكوبرى على مرحلتين لتبدأ بالاتجاه القادم من القلعة ثم الاتجاه الاخر.
6- رفع كفاءة الطرق البديلة والاشغالات المعيقة لحركة سير المرور .
7- ووجود تكثيف مروري متحرك وثابتاً وونش مرور للاستعانة به إذا لزم الأمر في حالة أي أعطال .
8- غلق كوبري السيدة عائشة يتزامن مع تطوير ميدان السيدة عائشة بالكامل.
9- تم إضافة ألواح محورية لجسم الكوبري وتزويد أعمدة مائلة لتقوية الأعمدة العمودية الموجودة .
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