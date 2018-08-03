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قرقاش عن قرار قطر بمنع مواطنيها من أداء الحج: "خاطئ وشاذ"

الجمعة، 03 أغسطس 2018 03:03 م
قرقاش عن قرار قطر بمنع مواطنيها من أداء الحج: "خاطئ وشاذ" أنور قرقاش وزير الدولة للشئون الخارجية فى دولة الإمارات
كتب محمد شرقاوى
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أفادت فضائية "إكستر نيوز" فى نبأ عادل لها أن "أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية فى دولة الإمارات، قرار الحكومة القطرية بمنع مواطنيها من أداء فريضة الحج، ومهما كانت المبررات التى روجت لها، يعبر عن غياب واضح للرؤية الواعية التى تميّز بين ما هو سياسى آنى وما هو أهم، ناهيك أن التسيّس والترويع ضد أداء مواطنيك للحج فعلامة عدم ثقة فيهم وفِى أولوياتهم وخياراتهم".

 

وأضاف قرقاش "وحين تنقضى أزمة قطر وتمضى السنوات سيبقى عالقا قرار الحكومة القطرية بمنع مواطنيها من أداء فريضة الحج، لأنه مثل هذا القرار الخاطئى والشاذ، خارج عن الإجماع و الدول التى لجأت إليه عبر السنوات لا تشرف فى سياساتها وموقعها".

 

 


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