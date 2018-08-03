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قرار جمهورى بتعيين مستشارين رؤساء محاكم استنئاف.. تعرف على أسمائهم

الجمعة، 03 أغسطس 2018 05:08 م
قرار جمهورى بتعيين مستشارين رؤساء محاكم استنئاف.. تعرف على أسمائهم وزارة العدل
كتب محمد الجالى
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارا يحمل رقم 346 لسنة 2018، بتعيين مستشارين رؤساء محاكم استئناف.

وتضمنت المادة الأولي من القرار، المنشور في الجريدة الرسمية، بعددها الصادر اليوم الجمعة، تعيين كل من المستشارين رؤساء محاكم الاستئناف بالمحكمة اعتباراً من 1/7/2018 حتي 7/7/2015 وذلك علي النحو التالي:-

المستشار محمد رضا شوكت محمد أحمد خالد رئيساً لمحكمة استئناف القاهرة.

المستشار منير محمد عبد الفهيم سيد رئيساً لمحكمة استئناف الإسكندرية حتي 31/8/2018 تاريخ إحالته للمعاش.

المستشار رمضان عطية عبد النبي برعي رئيساً لمحكمة استئناف طنطا حتي 8/7 تاريخ إحالته للمعاش.

المستشار محمد عز الدين السيد الشنتناوي رئيساً لمحكمة استئناف المنصورة.

المستشار مكرم نبيه رياض متي رئيساً لمحكمة استئناف الإسماعيلية حتي 24 /8/2018 تاريخ إحالته للمعاش.

المستشار محمود سيد مصطفي عويس رئيساً لمحكمة استئناف بني سويف.

المستشار عبد العزيز علي محمد ابو عيانة رئيساً لمحكمة استئناف اسيوط.

المستشار محمود هاني عبد الفتاح محمود محمد رئيساً لمحكمة استئناف قنا.

2-3
باقي الاسماء

 

4
المادة الرابعة من القرار

 

 

 


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السيسي

الجريدة الرسمية

تعيين

رؤساء محاكم

محاكم استئناف

خبر

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