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فيديو وصور.. ارتفاع الأمواج يحد من الإقبال على شواطئ الإسكندرية اليوم

الجمعة، 03 أغسطس 2018 03:49 م
فيديو وصور.. ارتفاع الأمواج يحد من الإقبال على شواطئ الإسكندرية اليوم شواطىء الاسكندريه
الإسكندرية -جاكلين منير
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شهدت شواطئ الإسكندرية ارتفاعا ملحوظا فى حركة الأمواج، اليوم الجمعة، مما تسبب فى ضعف الإقبال عليها، وذلك على غير المعتاد حيث تمتلئ الشواطئ بالمصطافين والوافدين خاصة فى أيام الإجازات والجمعة والأحد، خاصة من خلال رحلات اليوم الواحد.

ومن جانبه، حذر اللواء أحمد حجازى، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، من السباحة فى ظل ارتفاع الأمواج ، خاصة بالشواطئ التى لا يوجد بها حواجز أمواج، مناشدًا المواطنين النزول لمياه البحر فى التوقيتات الرسمية لعمل الغطاسين، والتى تبدأ من 6 صباحا وحتى 6 مساء.

وأكد رئيس الادارة المركزية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على أن الإدارة تحرص على الحفاظ على أرواح المصطافين والوافدين، حيث تم توفير مسعف وغطاس لكل شاطئ، مع وجود "جيت سيكى" بالشواطئ غير المستأجرة للمساهمة فى إنقاذ حالات الغرق.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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