فيديو.. وزير الأوقاف من بورسعيد: غلق جميع الزوايا بمصر فى صلاة الجمعة

بورسعيد - السيد فلاح ومحمد فرج

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه قرر غلق جميع الزوايا على مستوى الجمهورية، خلال صلاة الجمعة، وعدم فتحها إلا للصلوات غير الجمعة.

وأضاف وزير الأوقاف، على هامش افتتاحه مسجد العباسى ببورسعيد، قرار عدم إقامة صلاة الجمعة فى الزوايا، حتى تكون المساجد تحت أعيننا، وعدم قيام خطباء أو رجال دعوه بإلقاء خطب بالزوايا، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف سوف تبدأ من الجمعة المقبلة، بالتفتيش على الزوايا، لتأكيد تطبيق القرار.

وافتتح ظهر اليوم، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، والدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، والدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمهندس وعد الله ابو العلا، رئيس قطاع المشروعات، والدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة الآثار، والدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء هشام خطاب، مدير الأمن، المسجد العباسي في بورسعيد، لافتتاحه.

ونقلت شعائر صلاة الجمعة من مسجد العباسى على التليفزيون المصرى، وقرأ قرآن الجمعة الشيخ محروس طلبة، والقى خطبة الجمعة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.