فيديو.. هؤلاء الإرهابيون مطلوبون على قوائم الرباعى العربى

فى ضوء التزام دول الرباعى العربىالمقاطع لإرهاب دولة قطر، وهم مصر والسعودية والإمارات والبحرين، وسعيهم الدائم لمحاربة التطرف والمتطرفين، تم نشر قائمة تضم 59 إرهابيا من أجل ملاحقاتهم دوليا.

دول الرباعى العربى مازالت تؤكد على الالتزام الدائم بمكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجه، وكذلك العمل سويا على تحصين المجتمعات العربية منه، خصوصا أن إمارة قطر لا تكف عن انتهاك الاتفاقيات والأعراف والمواثيق والتدخل فى شئون البلاد العربية فى محاولة منها لإيجاد دور بالمنطقة.