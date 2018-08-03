video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 03 أغسطس 2018 07:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو.. هؤلاء الإرهابيون مطلوبون على قوائم الرباعى العربى

الجمعة، 03 أغسطس 2018 07:33 م
فيديو.. هؤلاء الإرهابيون مطلوبون على قوائم الرباعى العربى الإرهابيون
إضافة تعليق
فى ضوء التزام دول الرباعى العربىالمقاطع لإرهاب دولة قطر، وهم مصر والسعودية والإمارات والبحرين، وسعيهم الدائم لمحاربة التطرف والمتطرفين، تم نشر قائمة تضم 59 إرهابيا من أجل ملاحقاتهم دوليا. 
 
 
دول الرباعى العربى مازالت تؤكد على الالتزام الدائم بمكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجه، وكذلك العمل سويا على تحصين المجتمعات العربية منه، خصوصا أن إمارة قطر لا تكف عن انتهاك الاتفاقيات والأعراف والمواثيق والتدخل فى شئون البلاد العربية فى محاولة منها لإيجاد دور بالمنطقة. 
 

إضافة تعليق

الإرهابيون




لا تفوتك
تخصيص مكاتب تموين بمراكز الشباب لتسجيل المواليد الجدد على البطاقات

تخصيص مكاتب تموين بمراكز الشباب لتسجيل المواليد الجدد على البطاقات

الذهب يتراجع جنيهين ليسجل أدنى سعر فى عام 2018 وعيار 21 بـ605 جنيهات

الذهب يتراجع جنيهين ليسجل أدنى سعر فى عام 2018 وعيار 21 بـ605 جنيهات

أزمات وأسرار خلف أسوار أبو مقار 2 .. "إرث العلم والأزمات".. تركة متى المسكين التى أبقاها الأنبا ابيفانيوس بعيدًا عن الأعين.. تبرأ من "يعقوب المقارى" بعدما شرع فى إنشاء دير خامس فى وادى النطرون

أزمات وأسرار خلف أسوار أبو مقار 2 .. "إرث العلم والأزمات".. تركة متى المسكين التى أبقاها الأنبا ابيفانيوس بعيدًا عن الأعين.. تبرأ من "يعقوب المقارى" بعدما شرع فى إنشاء دير خامس فى وادى النطرون

عصام شلتوت يكتب: نجوم الصدفة أنقذوا الأهلى من الخسارة الافتتاحية.. لماذا غاب صلاح محسن وحمدى.. الأدب فى الاحتراف بفلوس يا "جو".. وادعم هجومك يا أحمر

عصام شلتوت يكتب: نجوم الصدفة أنقذوا الأهلى من الخسارة الافتتاحية.. لماذا غاب صلاح محسن وحمدى.. الأدب فى الاحتراف بفلوس يا "جو".. وادعم هجومك يا أحمر

فتح معبر رفح من السبت وحتى الثلاثاء لعبور حجاج غزة بتوجيهات الرئيس السيسى

فتح معبر رفح من السبت وحتى الثلاثاء لعبور حجاج غزة بتوجيهات الرئيس السيسى

س و ج.. هل يعوض ناصر ماهر عبد الله السعيد بعد الظهور الأول مع الأهلى؟

س و ج.. هل يعوض ناصر ماهر عبد الله السعيد بعد الظهور الأول مع الأهلى؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة