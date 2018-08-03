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الجمعة، 03 أغسطس 2018 02:57 م
خالد صلاح
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فقدان 13 شخصًا انقلب بهم قارب صيد قبالة إندونيسيا

الجمعة، 03 أغسطس 2018 01:46 م
فقدان 13 شخصًا انقلب بهم قارب صيد قبالة إندونيسيا غرق قارب- أرشيفية
أ ش أ
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أُدرج 13 شخصًا فى عداد المفقودين، كانوا على متن قارب صيد انقلب، اليوم الجمعة، فى بحر جاوة قبالة سواحل إندونيسيا.

ونقلت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية عن المتحدث باسم هيئة البحث والإنقاذ الإندونيسية قوله إن فرق الإنقاذ عثرت على القارب المقلوب الذى يحمل اسم (بونجا هاتى 2) دون أثر لأفراد الطاقم الذين كانوا على متنه، مشيرًا إلى أن القارب غادر الميناء خلال أحوال جوية سيئة وأمواج عالية، وتشارك ثمانى سفن إنقاذ ونحو مائة من أفراد الإنقاذ فى عملية البحث عن الطاقم المفقود.

تجدر الإشارة إلى أن حوادث البحر قبالة أرخبيل إندونيسيا، الذى يتكون من أكثر من 17 ألف جزيرة، تعد شائعة وغالبًا ما يتم إلقاء اللائمة على ضعف آلية إنفاذ وتطبيق اللوائح المتعلقة بالسلامة.

 


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