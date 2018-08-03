فرنسا: الاتحاد الأوروبى يرغب فى شراكة متميزة مع لندن على الصعيد الاقتصادى

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أكدت الوزيرة الفرنسية للشؤون الأوروبية ناتالى لوازو اهتمام دول الاتحاد الأوروبى بدراسة الكتاب الأبيض البريطانى حول العلاقة المستقبلية مع الاتحاد، مشيرة إلى الرغبة فى إقامة شراكة متميزة مع المملكة المتحدة على الصعيد الاقتصادى والأمني،

وشددت الوزيرة خلال لقاءها فى باريس بالوزير البريطانى المكلف بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى دومينيك راب على ضرورة احترام هذه الشراكة المستقبلية لسلامة السوق الموحدة للاتحاد ولشروط المنافسة العادلة بين الشركات البريطانية والشركات الأوروبية.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية - فى بيان اليوم الجمعة - أن الوزيرين أشادا بكثافة المشاورات الفرنسية البريطانية، خاصة خلال هذا الأسبوع الذى شهد زيارة وزير الخارجية جيريمى هانت إلى فرنسا فى 31 يوليو الماضي، ورئيسة الوزراء تيريزا ماى فى 3 أغسطس الجاري.

وأكدت الوزيرة الفرنسية - خلال اللقاء - دعم بلادها التام للمفاوض الأوروبى المكلف بملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى ميشال بارنييه، مشيدة بجهوده لإنجاز المهمة التى أسندها له أعضاء الاتحاد الأوروبى الـ 27.

وشددت لوازو على أهمية الانتهاء فى اقرب وقت من اتفاق الانسحاب بتنفيذ التعهدات المشتركة المقطوعة فى ديسمبر الماضي، لا سيما الخاصة بالحدود الأيرلندية.