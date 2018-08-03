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"طافوس الرهبان".. أين دفن الأنبا إبيفانيوس رئيس دير أبو مقار المقتول؟.. اعرف أكثر

الجمعة، 03 أغسطس 2018 04:30 ص
"طافوس الرهبان".. أين دفن الأنبا إبيفانيوس رئيس دير أبو مقار المقتول؟.. اعرف أكثر البابا تواضروس وجثمان الإنبا إبيفانيوس
كتبت سارة علام
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أشرف قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية على دفن الأنبا إبيفانيوس رئيس دير أبو مقار، الذى قتل غدرًا فجر الأحد الماضى بديره، حيث ودعه حتى "طافوس الرهبان" الذى دفن فيه، ولكن ما هو الطافوس؟

 

 - الطافوس هى كلمة يونانية تُنطق بنفس نطقها اليونانى فى العربية وهى القبر أو اللحد، وهى اصطلاح سائد فى الأديرة على وجه الخصوص.

- وفى إنجيل العهد الجديد وردت هذه الكلمة "طافوس أو تافوس" سبع مرات كما وردت مرة ثامنة بصيغة المؤنث (طافى) فى إنجيل متى وهناك كلمة يونانية أخرى وردت مراث كثيرة هى "منيما" أو "منيميون" وتعنى أيضًا قبر أو مدفن.

 

- كلمة "طافوس" تُطلَق أيضًا على عملية الدفن نفسها، أو مواراة التراب، كما تُطلَق على جنازة الميت.

 

- تشترط طقوس الكنيسة القبطية أن يتم دفن الراهب أو الأسقف فى ديره الذى ترهب فيه وعاش حياته كلها بين أسواره، أو فى الإيبراشية التى خدم بها، فتم دفن مطران القدس بمقر إيبراشيته فى الأراضى المحتلة مثلا بينما تم دفن البابا شنودة بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون الذى قضى فيه سنوات تحديد الإقامة.


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