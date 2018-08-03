video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 03 أغسطس 2018 09:40 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 8 طن سكر مهربة من فرع السلع التموينية بالحامول لبيعها بالدقهلية

الجمعة، 03 أغسطس 2018 08:24 م
ضبط 8 طن سكر مهربة من فرع السلع التموينية بالحامول لبيعها بالدقهلية السكر المضبوط
كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

صرح عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ ،والمتحدث الرسمي للمديرية ،بأنه في إطار متابعة الأسواق،وضبط المخالفين والمتلاعبين بأموال الدعم وبناء على معلومات وردت لوكيل وزارة التموين المحاسب عماد عبد الغني حبيب بقيام أحد المسئولين عن فرع السلع التموينية بمركز الحامول بالتلاعب في أرصده السلع فقد تشكلت حملة تموينية من إدارة تموين الحامول تحت إشراف عابد العزوني مدير الإدارة وعضوية  محمد ريحان ورانيا  جمال مأمورى الضبط القضائي بالإدارة .

وأضاف الهابط ، في بيان له ،أسفرت الحملة  عن  ضبط سيارة چامبو بيضاء اللون تحمل لوحات معدنية " د ص ب 8352 " نقل المنصورة و هي السيارة محل المعلومه محملة ب 160 شيكارة سكر ، زنة الشيكارة 50 كجم بما يعادل 8  طن ،وبسؤال قائد السيارة " ص. م. م"  والمقيم بمركز أجا دقهلية عن فواتير وخط السير الخاص بالسيارة أفاد أنه تم استلام كمية السكر من "م. أ" متعهد تعبئة السكر بفرع السلع التموينية بالحامول ،ونقلها إلى "ص.  ع. ع"   المقيم بأجا دقهلية ،وتحرر محضر رقم 512 جنح أمن دولة ضد "ص. م زم " المقيم بمركز أجا الدقهلية لاستلائه على سكر واستخدامه في غير الغرض المخصص له، وبيعه في السوق السوداء، واهدار المال العام ،تم التحفظ على 8 طن سكر وتسليم السيارة وقائدها إلى مركز شرطة الحامول لحين صدور قرار النيابة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط طن سكر تموينى وتحرير 24 قضية تموينية بالبحيرة والشرقية

حمله تموينيه

سكر تمويني

سوق سوداء

نيابه عامه

الحامول

الدقهليه

سلع تموينيه




لا تفوتك
تخصيص مكاتب تموين بمراكز الشباب لتسجيل المواليد الجدد على البطاقات

تخصيص مكاتب تموين بمراكز الشباب لتسجيل المواليد الجدد على البطاقات

الذهب يتراجع جنيهين ليسجل أدنى سعر فى عام 2018 وعيار 21 بـ605 جنيهات

الذهب يتراجع جنيهين ليسجل أدنى سعر فى عام 2018 وعيار 21 بـ605 جنيهات

أزمات وأسرار خلف أسوار أبو مقار 2 .. "إرث العلم والأزمات".. تركة متى المسكين التى أبقاها الأنبا ابيفانيوس بعيدًا عن الأعين.. تبرأ من "يعقوب المقارى" بعدما شرع فى إنشاء دير خامس فى وادى النطرون

أزمات وأسرار خلف أسوار أبو مقار 2 .. "إرث العلم والأزمات".. تركة متى المسكين التى أبقاها الأنبا ابيفانيوس بعيدًا عن الأعين.. تبرأ من "يعقوب المقارى" بعدما شرع فى إنشاء دير خامس فى وادى النطرون

عصام شلتوت يكتب: نجوم الصدفة أنقذوا الأهلى من الخسارة الافتتاحية.. لماذا غاب صلاح محسن وحمدى.. الأدب فى الاحتراف بفلوس يا "جو".. وادعم هجومك يا أحمر

عصام شلتوت يكتب: نجوم الصدفة أنقذوا الأهلى من الخسارة الافتتاحية.. لماذا غاب صلاح محسن وحمدى.. الأدب فى الاحتراف بفلوس يا "جو".. وادعم هجومك يا أحمر

فتح معبر رفح من السبت وحتى الثلاثاء لعبور حجاج غزة بتوجيهات الرئيس السيسى

فتح معبر رفح من السبت وحتى الثلاثاء لعبور حجاج غزة بتوجيهات الرئيس السيسى

س و ج.. هل يعوض ناصر ماهر عبد الله السعيد بعد الظهور الأول مع الأهلى؟

س و ج.. هل يعوض ناصر ماهر عبد الله السعيد بعد الظهور الأول مع الأهلى؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة