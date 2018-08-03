ضبط 8 طن سكر مهربة من فرع السلع التموينية بالحامول لبيعها بالدقهلية

كفر الشيخ – محمد سليمان

صرح عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ ،والمتحدث الرسمي للمديرية ،بأنه في إطار متابعة الأسواق،وضبط المخالفين والمتلاعبين بأموال الدعم وبناء على معلومات وردت لوكيل وزارة التموين المحاسب عماد عبد الغني حبيب بقيام أحد المسئولين عن فرع السلع التموينية بمركز الحامول بالتلاعب في أرصده السلع فقد تشكلت حملة تموينية من إدارة تموين الحامول تحت إشراف عابد العزوني مدير الإدارة وعضوية محمد ريحان ورانيا جمال مأمورى الضبط القضائي بالإدارة .

وأضاف الهابط ، في بيان له ،أسفرت الحملة عن ضبط سيارة چامبو بيضاء اللون تحمل لوحات معدنية " د ص ب 8352 " نقل المنصورة و هي السيارة محل المعلومه محملة ب 160 شيكارة سكر ، زنة الشيكارة 50 كجم بما يعادل 8 طن ،وبسؤال قائد السيارة " ص. م. م" والمقيم بمركز أجا دقهلية عن فواتير وخط السير الخاص بالسيارة أفاد أنه تم استلام كمية السكر من "م. أ" متعهد تعبئة السكر بفرع السلع التموينية بالحامول ،ونقلها إلى "ص. ع. ع" المقيم بأجا دقهلية ،وتحرر محضر رقم 512 جنح أمن دولة ضد "ص. م زم " المقيم بمركز أجا الدقهلية لاستلائه على سكر واستخدامه في غير الغرض المخصص له، وبيعه في السوق السوداء، واهدار المال العام ،تم التحفظ على 8 طن سكر وتسليم السيارة وقائدها إلى مركز شرطة الحامول لحين صدور قرار النيابة.