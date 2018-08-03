ضبط 7 أشخاص فى قضايا مشاجرات واتجار مخدرات وعاهات مستديمة بقنا

قنا - وائل محمد

تمكنت أجهزة الأمن بقنا بالتنسيق مع إدارة تنفيذ الأحكام، والأمن العام، وقوات الأمن المركزى، من ضبط 7 هاربين على ذمة أحكام فى قضايا متنوعة مشاجرات وتجارة مخدرات وإحداث عاهات مستديمة وسرقات خلال حملة لضبط المطلوبين.

كان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا تلقى إخطارا يفيد ضبط 4 عاطلين بمراكز دشنا ونجع حمادى وأبوتشت وضبط عاملين ومزارع بمراكز مركز قنا وقوص هاربين من أحكام فى قضايا مشاجرات، و إحداث عاهات مستديمة وحيازة ذخيرة وسرقات واتجار مواد مخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بكافة الوقائع، وتحرر محضر، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

ضبط 4 أشخاص بحوزتهم 18 قطعة سلاح نارى بقرية الحجيرات وحمرا دوم بقنا.