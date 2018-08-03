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ضبط 7 أشخاص فى قضايا مشاجرات واتجار مخدرات وعاهات مستديمة بقنا

الجمعة، 03 أغسطس 2018 03:08 م
ضبط 7 أشخاص فى قضايا مشاجرات واتجار مخدرات وعاهات مستديمة بقنا حمله امنية - أرشيفية
قنا - وائل محمد
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تمكنت أجهزة الأمن بقنا  بالتنسيق مع إدارة تنفيذ الأحكام، والأمن العام، وقوات الأمن المركزى، من ضبط 7 هاربين على ذمة أحكام فى قضايا متنوعة مشاجرات وتجارة مخدرات وإحداث عاهات مستديمة وسرقات خلال حملة لضبط المطلوبين.
 
كان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا تلقى إخطارا يفيد ضبط 4 عاطلين  بمراكز دشنا ونجع حمادى وأبوتشت وضبط عاملين ومزارع بمراكز مركز قنا وقوص هاربين من أحكام فى قضايا مشاجرات، و إحداث عاهات مستديمة وحيازة ذخيرة وسرقات واتجار مواد مخدرة.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية بكافة الوقائع، وتحرر محضر، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
 
ضبط 4 أشخاص بحوزتهم 18 قطعة سلاح نارى بقرية الحجيرات وحمرا دوم بقنا.
 

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