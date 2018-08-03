ضبط 58 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات خلال حملة مرورية بالغربية

وأسفرت الحملة عن ضبط 58 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير، وتحرير 307 مخالفة على نموذج 125، والتصالح فى 456 مخالفة فورية مقابل تحصيل 43900 ألف جنيه غرامات، تم التحفظ على السيارات والدراجات المضبوطة بحضانات المرور، وإخطار النيابة العامة.