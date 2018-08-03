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الجمعة، 03 أغسطس 2018 01:03 م
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ضبط 58 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات خلال حملة مرورية بالغربية

الجمعة، 03 أغسطس 2018 12:00 م
ضبط 58 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات خلال حملة مرورية بالغربية حملة مرور - أرشيفية
الغربية عادل ضرة
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شنت إدارة مرور الغربية، برئاسة العميد ماجد ناشد مدير الإدارة، بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير الأمن، حملة مرورية بمدن ومراكز المحافظة، بالاشتراك مع الأقوال الأمنية لإحكام الرقابة على الطرق وضبط تعريفة الركوب ومدى التزام السائقين بتنفيذها وضبط السيارات والدراجات النارية بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير.

وأسفرت الحملة عن ضبط 58 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير، وتحرير 307 مخالفة على نموذج 125، والتصالح فى  456  مخالفة فورية مقابل تحصيل 43900  ألف جنيه غرامات، تم التحفظ على السيارات والدراجات المضبوطة بحضانات المرور، وإخطار النيابة العامة.

 

 


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