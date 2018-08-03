ضبط 32 هارب من تنفيذ أحكام قضائية بمطار القاهرة

كتب محمود عبد الغنى

ألقت سلطات أمن مطار القاهرة الدولى القبض على 32 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية، كما تم ضبط 325 مخالفة مرورية، خلال 24 ساعة عبر عدد من الحملات الأمنية بمحيط المطار، وعلى الطرق المؤدية من وإلى الصالات.

وقالت مصادر أمنية بمطار القاهرة، تم تشكيل فريق من الإدارات المختلفة العاملة بالمطار، وتم القيام بعدد من الحملات الأمنية على جميع مداخل ومخارج المطار، وداخل الساحات وأمام الصالات، أسفرت عن إلقاء القبض على 32 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية، وضبط 325 مخالفة مرورية، وتم ترحيل المضبوطين إلى قسم الخليفة، تمهيدا لترحليهم للأقسام التابعين لها لمباشرة تنفيذ الأحكام الصادرة لهم.