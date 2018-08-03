ضبط 11 قضية تموينية بحملة فى القليوبية

نجحت مباحث تموين القليوبية، من ضبط 11 قضية تموينية تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، وبيع أزيد من السعر، إلى جانب ضبط 4 مصانع بدون ترخيص وذلك وفقا لتعليمات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية.

وحررت الحملة قضيتين في مجال عدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر والامتناع عن البيع، و4 قضايا فى مجال إدارة مصانع بدون ترخيص وسلع غذائية، وتحرير 3 قضايا فى مجال الغش الغذائى والسلع الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وتحرير قضية فى مجال تجميع السلع التموينية وتهريبها، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.