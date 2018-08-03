video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 03 أغسطس 2018 04:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية فى حملة تموينية بالغربية

الجمعة، 03 أغسطس 2018 03:37 م
ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية فى حملة تموينية بالغربية حملة تموينية - أرشيفية
الغربية – عادل ضرة
إضافة تعليق

شنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية برئاسة العقيد محمد عتمان مدير الإدارة، حملة تموينية بمدن ومراكز المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق، أسفرت عن ضبط دقيق مدعم وسلع غذائية منتهية الصلاحية.ومخللات وطفايات حريق.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بضبط السياره رقم 3614 ل د أ  قياده عبدالرحمن .ع اثناء مرورها بطريق العزيزيه مركز سمنود محمله173 جوال دقيق بلدى مدعم استخراج 82%  لتهريب تلك الكميه لمدينه زفتى .. تحرر المحضر  20669 جنح مركز سمنود.

 


 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مباحث التموين بالقليوبية تضبط 4 أطنان زيت طعام بمصنعين مخالفين بشبرا الخيمة

اخبارمصر

اخبارالمحافظات

اخبارالحوادث

مديرية امن الغربية

مدير مباحث التموين




لا تفوتك
العامة للجملة: فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 15% من مقررات أغسطس حتى الآن

العامة للجملة: فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 15% من مقررات أغسطس حتى الآن

المرور يغلق كوبرى السيدة عائشة جزئيا بسبب إصلاحات لمدة 90 يوما

المرور يغلق كوبرى السيدة عائشة جزئيا بسبب إصلاحات لمدة 90 يوما

4 أدلة إدانة ضد "توربينى بدر" المتهم باغتصاب 3 أطفال.. تعرف عليها

4 أدلة إدانة ضد "توربينى بدر" المتهم باغتصاب 3 أطفال.. تعرف عليها

ONSPORT تنفرد بأول لقاء مع المدير الفنى الجديد للمنتخب: مستوى اللاعبين لم يظهر بعد

ONSPORT تنفرد بأول لقاء مع المدير الفنى الجديد للمنتخب: مستوى اللاعبين لم يظهر بعد

تعرف على المواعيد الجديدة لاستقبال المواطنين بمكاتب التموين لإضافة أبنائهم

تعرف على المواعيد الجديدة لاستقبال المواطنين بمكاتب التموين لإضافة أبنائهم

الصحة: وفاة أول حاج من المصريين بالسعودية نتيجة أزمة قلبية حادة

الصحة: وفاة أول حاج من المصريين بالسعودية نتيجة أزمة قلبية حادة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة