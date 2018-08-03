ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية فى حملة تموينية بالغربية

شنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية برئاسة العقيد محمد عتمان مدير الإدارة، حملة تموينية بمدن ومراكز المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق، أسفرت عن ضبط دقيق مدعم وسلع غذائية منتهية الصلاحية.ومخللات وطفايات حريق.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بضبط السياره رقم 3614 ل د أ قياده عبدالرحمن .ع اثناء مرورها بطريق العزيزيه مركز سمنود محمله173 جوال دقيق بلدى مدعم استخراج 82% لتهريب تلك الكميه لمدينه زفتى .. تحرر المحضر 20669 جنح مركز سمنود.