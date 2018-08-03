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ضبط مدير مجمع استهلاكى لاستيلائه على أموال الدعم بالإسكندرية

الجمعة، 03 أغسطس 2018 03:09 م
ضبط مدير مجمع استهلاكى لاستيلائه على أموال الدعم بالإسكندرية حملة تموينية - أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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شنت مديرية أمن الإسكندرية، بقيادة اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، حملة مكبرة على الأسواق، واسفرت عن ضبط مدير مجمع استهلاكى، حيث وردت شكوى من "م.ت.ج" 38 سنة، موظف بشركة الكهرباء، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، بتضرره من المدير المسئول عن مجمع الناصرية القديمة التابع لشركة الإسكندرية للمجمعات، لقيامه بالاستيلاء على رصيد الدعم الموجود ببطاقة التموين الخاص به، وقدرة " 274 " جنيهاً وعدم صرفة مقررات التموين له .

 

وتم استهدف المجمع، بمعرفة ضباط الإدارة، وضبط "ق.ا.ب" 40 سنة المدير المسئول، عن المجمع وضبط "50" بطاقة تموينية، قام بتجميعها بقصد الاستيلاء على الدعم الموجود بها لحسابه الخاص مستغلا طبيعة وظيفته، و تحرر المحضر رقم جنح امن دولة طوارئ قسم شرطة ثان العامرية وجارى العرض على النيابة.

 

فى مجال السلع مجهولة المصدر، تم ضبط "م.ج.ع" 47 سنة، بائع بدائرة قسم العطارين، بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية "منطقة غرب ووسط الدلتا"، لحيازته وعرضه للبيع "300" علبة سجائر أجنبية الصنع، ومجهول المصدر، و تحرر المحضر رقم جنح قسم شرطة العطارين، وجارى العرض على النيابة، "س.م.ج" 40 سنة المدير المسئول عن مكتبة بدائرة قسم شرطة مينا البصل، وضُبط بالمكتبة " 60 " قلم جاف مجهول المصدر، و تحرر المحضر رقم جنح قسم شرطة مينا البصل، وجارى العرض على النيابة.

 

وفى مجال إستخدام أسطوانات غاز البوتاجاز المنزلية فى غير الغرض، وتم ضبط 2 قضية إستخدام أسطوانات غاز البوتاجاز المنزلية فى غير الغرض، وفى مجال مخالفات المخابز والمطاحن، وتم ضبط 6 مخالفات مخابز "4 نقص وزن - 2 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات"، وفى مجال سحب عينات من المطاحن، و تم سحب 8 عينات { دقيق بلدى – قمح – رده ناعمة } لتحليلها بمعامل وزارة التموين، وفى مجال عدم حمل شهادة صحية، وتم ضبط " 8 " قضايا عدم حمل شهادة صحية، وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار، وتم ضبط " 7 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار بالمحلات العامة.

 

 


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