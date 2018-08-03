ضبط متهمين جديدين وأسلحة وذخائر وتنفيذ 9 قرارات إزالة و33 حكم حبس بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت الأجهزة الأمنية بسوهاج حملة أمنية بإشراف اللواء هشام الشافعى مدير الأمن وقادها اللواء حسن محمود حاكمدار المديرية مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن أستهدفت واقعة المحضر رقم 2965 إدارى مركز شرطة طهطا لسنة 2018 بشأن مقتل كلاً من محمد هـ ع ح 15 طالب وعاصم هـ ع ح 17 سنة طالب أثر إصابتهما " طلقات نارية متفرقة بالجسم " - وإصابة بسمة هـ ع ح 13 سنة طالبة " بطلقات نارية متفرقة بالجسم " ويقيمون بناحية الطوالب دائرة مركز طهطا ينتمون لعائلة الحمر واتهام والدة الثانى والمصابة لـــ 5 أشخاص بإرتكاب الواقعة.

وأسفرت جهود الحملة التى قادها العميد عبدالحميد حنفى عبدالحميد مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد طارق يحى رئيس مباحث المديرية والرائد أحمد أبوسديره رئيس مباحث مركز شرطة طهطا والنقيب عمر أبوعقرب معاون المباحث بالاشتراك وفرع الأمن العام يوسف ع ا ع وبحوزته بندقية آلية عيار 7.62 × 39 تحمل رقم 6013 بخزينتها و"10" طلقات من ذات العيارو طارق م ع 40 سنة عامل ويقيم بذات الناحية وبحوزته بندقية آلية عيار 7.62 × 39 تحمل رقم 25871 بخزينتها و "7" طلقات من ذات العيارو نجلاء ع ع 29 سنة ربة منزل – وتقيم بذات الناحية ينتمون لعائلة العلالمه.

كما تم ضبط بندقية آلية عيار 7.62 × 39 تحمل رقم 56014957 بخزينتها و "7" طلقات من ذات العيار بمنزل المتهم الهارب فتوح س ق ويقيم بذات الناحية.

وأنهت الحملة أعمالها بالقرية بتنفيذ "9" قرارات إزالة وتم تنفيذ "33" حكم حبس جزئى بالقرية ومازالت الجهود مستمرة وهناك تمركزات بالقرية لضبط باقى العناصر الهاربة وتقديمهم للمحاكمة.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج بلاغا بإطلاق أعيرة نارية ووجود قتلى ومصابين بناحية الطوالب دائرة مركز طهطا، وتم الدفع بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن للسيطرة على الموقف.

تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد عبدالحميد حنفى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد طارق يحيى رئيس مباحث المديرية والرائد أحمد أبوسديره رئيس مباحث مركز طهطا والنقيب عمر أبوعقرب معاون المباحث، مقتل محمد هانى عبد الغنى حامد 15 سنة طالب وعاصم هديه عبد الغنى حامد 17 سنة طالب، أثر إصابتهما بـ"طلقات نارية متفرقة بالجسم" وإصابة بسمة هدية عبد العنى حامد 13 سنة طالبة – " طلقات نارية متفرقة بالجسم " وتم نقلها لمستشفى سوهاج الجامعى ويقيمون بذات الناحية ينتمون لعائلة الحمر.

وأخطرت النيابة العامة والتى انتقلت لإجراء المعاينة وقررت نقل الجثتين للمستشفى المركزى، وبسؤال صباح بدوى محمد 40 سنة ربة منزل – وتقيم بذات الناحية والدة الثانى والمصابة اتهمت كوثر عبد اللاه أحمد محمد 45 سنة ربة منزل وعلى محمدين عبد الكريم 55 عامل وفتوح سليمان قبيصى ويوسف عبد الموجود عبد اللاه وصلاح محمد حسين ويقيمون بذات الناحية ينتمون لعائلة العلالمه بإطلاق أعيرة نارية مما نتج عنه وفاة الأول والثانى وإصابة الثالثة بسبب ارتباط العائلتين بالحادث الثأرى المحرر عنه المحضر رقم 2600 إدارى المركز لسنة 2016 والناجم عن مقتل كلا من مجدى عبد اللاه أحمد وفتحى سليمان قبيصى ينتميان لعائلة العلالمه.