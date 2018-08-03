ضبط سائق بحوزته 15 ألف قرص مخدر بدمياط



وكانت معلومات قد وردت إلى اللواء طارق مجاهد - مساعد الوزير مدير امن دمياط الذى تفيد قيام المدعو محمد السعيد. ه. 44 عاما سائق ومقيم شارع عمر بن الخطاب دائره قسم تاني دمياط بترويج عقاير المخدره بسيارته رقم 1228 نقل دمياط.

ومن خلال خطه ضبط محكمها قادها العقيد احمد سلامه مفتش مباحث قسم أول وتاني دمياط تمثلث في تكثيف التحريات والمراقبه بمعرفه المقد م علي عامر رئيس مكتب مخدراث دمياط وبالاشتراك مع الرائد احمد الد مرادش ومعاونيه عبد الله رمضان والنقيب سامح دندوشه ومن خلال استخدام التقنيات الحديثه بالتسيق مع رئيس قسم عمليات إدارة اره البحث الرائد خالد الجمال تم عمل عده اكمنه بمداخل قسم تاني دمياط وضواحيها وبعد انتظام الاكمنه تمكنت قوة أمنية من خلال المتابعه الدقيقه من ضبط المتهم بالسياره خاصته وبتفيش شخصه والسياره قيادته سالفه الذكر تبين حيازته لعدد 15ألف قرص كبتا جون عقار مخدر وكذلك مبلغ مالي وقدره 3995 جنيها عملات ورقيه مختلفه وهاتف محمول وقد اعترف المتهم بحيازته لحبوب المخدره بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيله البيع للحبوب المخدره وهاتف خاصته تحرر عن ذلك المحضر 6882 جنايات قسم تاني دمياط وجاري العرض علي النيابه العامه و تم اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه .

تمكن رجال مباحث دمياط من ضبط سائق أثناء قيامة بترويج الأقراص المخدرة بأنحاء محافظة دمياط .