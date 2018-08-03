صور.. مدير أمن الإسماعيلية يتفقد مدينة القصاصين ويلتقى بالمواطنين

الإسماعيلية – صبرى غانم

تفقد اللواء محمد على حسين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية يرافقه مساعده لقطاع غرب الإسماعيلية اللواء محمود عاشور مدينة القصاصين، وذلك للتأكد من التواجد الشرطى والأمنى فى المدينة وتوابعها وموقف السيارات والتأكد بالالتزام بتعريفة الركوب وتسعيرة السلع الغذائية واللحوم.

وخلال جولته التفقدية التقى مدير الأمن ومرافقيه العديد من المواطنين بشوارع المدينة المختلفة واستمع مدير الأمن لآراء المواطنين حول التواجد الأمنى فى الشارع الإسماعيلى وقدم المواطنين الشكر إلى مدير الأمن على تواجده بصفة مستمرة بينهم فى الشارع والاستماع إلى مشاكلهم والعمل على سرعة حلها وطالب المواطنين مدير الأمن بضرورة زيارة القصاصين باستمرار.















































