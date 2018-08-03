صور.. محافظ الإسماعيلية وفريق طبى من وزارة الصحة يطمئنون على مسعف سيناء

الإسماعيلية – السيد فلاح وجمال حراجى

اجتمع اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، بأسرة المسعف أحمد جمال رشيد، الذى أصيب بطلق نارى فى الرأس خلال تواجده بسيارة الإسعاف رقم "221" لنقل مصاب من واقعة اعتداء إرهابى فى مكان عمله بشمال سيناء، داخل مستشفى قناة السويس التخصصى، فى وجود لجنة طبية تم إرسالها من قبل وزير الصحة، وأطباء استشاريين من القوات المسلحة، ووزارة الصحة، فى حضور المهندس عبد الله الزغبى، السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية والدكتور هانى عارف، مدير مستشفى جامعة قناة السويس التخصصى.

ويرقد المسعف البطل، أحمد جمال رشيد، 26 سنة، بين الحياة والموت داخل قسم العناية المركزة بمستشفى جامعة قناة السويس التخصصى غائبًا عن الوعى، وهو حاصل على معهد تمريض ويعمل مسعف فى هيئة الإسعاف المصرية، بمدينة العريش فى محافظة شمال سيناء، وأصيب برصاصتين فى المخ ورصاصة فى الكتف، وثالثة فى الذراع اليمنى وشظية فى العين اليسرى وشظية فى الفك الأيسر، أثناء قيامه بإسعاف أحد الجنود الجرحى بالعريش.

وأكدت اللجنة الطبية، لأسرة المسعف، صعوبة نقلة لإى من مستشفيات القوات المسلحة بالقاهرة، لصعوبة حالته، ووجوده على أجهزة طبية يصعب نقله من عليها.

وقال اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إنه تواصل مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان بشأن حالة المعسف البطل أحمد جمال رشيد، وتم إجراء جراحة بالعين اليسرى، وتم استئصالها والآن حسب آراء الأطباء المعالجين للحالة، فأنه مازال تحت العلاج والملاحظة حتى تستقر حالته.

أضاف، محافظ الإسماعيلية، أن وزيرة الصحة أوفدت اليوم فريق طاقم طبى من كبار الأستشاريين والأساتذة المتخصصين ضم كل من الأساتذ الدكتور محمد إسماعيل أستشارى الرعاية المركزة بجامعة عين شمس والدكتور صلاح عبد الخالق أستاذ جراحة المخ والأعصاب بجامعة عين شمس والعميد دكتور على عبد النبى أستاذ جراحة المخ والأعصاب بالقوات المسلحة والعقيد دكتور يحيى عبد التواب أستاذ العناية المركزة والدكتور محمد فتحى أستاذ العناية المركزة بجامعة القاهرة والدكتور محمد أبوالوفا أستاذ الرعاية الحرجة بجامعة القاهرة وقام فريق الأطباء بمناظرة ومعاينة حالة المسعف المصاب للأطمئنان على حالته الصحية ومراجعة التقارير الطبية وما تم اتخاذه من إجراءات.

وأشاد محافظ الإسماعيلية بجهود وزيرة الصحة والسكان واستجابتها الفورية بإرسال الفريق الطبى كما أشاد أهالى المصاب ومرافقيه وزملائه العاملين بمرفق الإسعاف بجهود الوزيرة وأعضاء الفريق الطبى الزائر داعين المولى عز وجل أن ينعم عليه بالشفاء.















































