صور .. محافظ أسوان يتفقد شوارع المحافظة بعد بدء مرحلة التشغيل التجريبى لمنظومة النظافة الجديدة

أسوان ندى سليم

تفقد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، عقب أداءه صلاة الجمعة بمسجد بدر بالطابية، بعض الشوارع الداخلية والميادين والمناطق السكنية بمدينة أسوان لمتابعة أداء منظومة النظافة الجديدة، وذلك بعد إسناد هذه المنظومة لإحدى الشركات المتخصصة والتابعة لوزارة الإنتاج الحربى، والتى بدأت عملها بمرحلة التشغيل التجريبى الأسبوع الماضى بأحياء غرب وجنوب مدينة أسوان، تستمر تدريجياً وصولاً لاستكمال المنظومة بالكامل من حيث العمالة والمعدات المطلوبة.

وشدد محافظ أسوان، خلال الجولة التفقدية على ضرورة انتظام العمل بشكل ثابت فى الورديات المتعاقبة للمنظومة الجديدة مع الالتزام بأعمال النظافة العامة ورفع المخلفات والقمامة أولاً بأول، فضلا عن التزام العاملين بالزى الموحد ، موجهاً رئيس المدينة بوضع تصور شامل وعام لتطوير وتجميل الشوارع والميادين التى تم الانتهاء من نظافتها، وخاصة ميدان الحدادين ومدخل النفق على الجانبين على أن يتم الاهتمام بالأرصفة والمسطحات الخضراء وتركيب مقاعد وبرجولات للمواطنين.

وطالب حجازى بدراسة تركيب كرافانات بنموذج موحد وتصميم جمالى لتقديم خدماتها للأهالى بالشوارع الداخلية بحيث لا تؤثر على حركة المشاة أو السيارات وأيضاً تتوافر فيها الاشتراطات البيئية والصحية، مكلفاً بدراسة الاستفادة من المولات التجارية التابعة للمحافظة، مثل المول التجارى بالحدادين لاستيعاب المزيد من المحلات التجارية والباعة الجائلين لتفريغ المدينة من الإشغالات والتشوهات البصرية، كما وجه بدراسة تخصيص مكان للسيارات فى المسافة الواقعة بين مدخل شارع عباس فريد ومبنى مديرية الأمن لاستيعاب السيارات على الكورنيش وتخفيف المعاناة عن أصحابها على أن يراعى اللمسة الجمالية وحركة الدخول والخروج للسيارات بما لايعيق الحركة المرورية على كورنيش النيل.