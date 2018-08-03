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الجمعة، 03 أغسطس 2018 08:06 م
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صور.. ماكرون يعقد جلسة مباحثات بمقره الصيفى مع رئيسة وزراء بريطانيا

الجمعة، 03 أغسطس 2018 07:33 م
صور.. ماكرون يعقد جلسة مباحثات بمقره الصيفى مع رئيسة وزراء بريطانيا ماكرون وماى
(أ ش أ) تصوير (رويترز)
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عقد الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، جلسة مباحثات مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، وذلك بمقره الصيفى بقصر "بريجانسون" بجنوب فرنسا.

ومن المتوقع أن تتناول المحادثات عددًا من القضايا لا سيما ملف "بريكست" فى ظل تعثر المفاوضات حول التوصل إلى اتفاق بحلول منتصف أكتوبر بين الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة لتنظيم عملية الخروج ووضع أسس لعلاقات مستقبلية.

كما من المنتظر أن تعرض ماى على ماكرون الكتاب الأبيض الذى نشرته لندن فى يوليو مع مقترحات لتحديد العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتشارك ماى مع زوجها فيليب فى عشاء خاص مع ماكرون وزوجته، فى هذا المقر الذى يمضى فيه الرئيس الفرنسى إجازته الصيفية، وذلك بعد عقد اجتماع عمل.

ولم يستخدم مقر بريجانسون المخصص للرئاسة منذ خمسين عامًا إلا نادرًا لغايات دبلوماسية باستثناء حفلات استقبال المستشار الألمانى هلموت كول من قبل الرئيس الفرنسى فرنسوا ميتران عام 1985 أو عند استقبال جاك شيراك لنظيره الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة فى 2004.

اجتماع ماكرون وماى
اجتماع ماكرون وماى

 

الرئيس الفرنسي يتحدث لرئيسة وزارء بريطانيا
الرئيس الفرنسي يتحدث لرئيسة وزارء بريطانيا

 

تيريزا ماي تتحدث للرئيس الفرنسبي
تيريزا ماي تتحدث للرئيس الفرنسبي

 

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 


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