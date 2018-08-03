صور.. "فزاعة البلطجة بمصر" مخطط الإخوان الجديد للتشكيك في المنظومة الأمنية

كتبت : دينا الحسيني

غير التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية إستراتيجيته في التعامل مع ما يحدث من تنمية علي كافة المستويات بمصر ، إذ أن التنظيم يسعي لبث مزاعم بعدم سيطره الدولة فيما أسماه بوجود بلطجية في الشوارع يهددون أمن المواطنين وتصوير ذلك الأمر علي خلاف الحقيقة.

ولجأ أفراد هذا التنظيم لنشر فزاعه البلطجه في مصر والترويج بعدم وجود امان بعد فشله في أستخدام فزاعة الارهاب التي سخر لها كافة منابره الإعلامية التي تبث من تركيا وقطر للتشكيك في قدرة الدولة المصرية علي حفظ الأمن ولضرب الاقتصاد المصري وقطاع السياحة من خلال بعض القنوات الفضائية كالجزيرة وغيرها.

ورصد قطاع الأمن الوطني تلك المحاولات من خلال متابعته الدقيقة لبعض حسابات العناصر الهاربه بالدوحه وأسطنبول بمواقع التواصل الإجتماعي والتي بدأت في 15 يونية الماضي بعدما تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي أخبار كادبة حول قيام 150 بلطجي بقطع طريق مصر الأسكندرية الصحراوي والتعدي علي المارة الأمر الذي نفتة وزارة الداخلية وأكدت أن خدمتها الامنية منتشرة علي الطرق .

الأمر الذي حدا بتلك العناصر للجوء لحيلة أخري إذ قاموا بتدشين هاشتاج "البلطجة في مصر" وادعوا من خلاله وجود بلطجه وعدم إستقرار في الشارع المصري وأن قطاع الأمن غير مسيطر علي هؤلاء البلطجيه علي خلاف الحقيقة ، وجاءت تلك المزاعم بعد أيام من إعلان الرئيس السيسي خلال جلسات مؤتمر الشباب الأخير الذي عقد بجامعة القاهرة بان الموقف الامني في تصاعد بسيناء وجميع محافظات مصر .

من جانبه أكد اللواء مجد البسوني مساعد وزير الداخلية الاسبق أن كا هذه ما هي إلا محاولات يائسة قائلاً : أنه علي مدار عام قاد قطاع الأمن العام عدة حملات مستمرة علي محافظات جنوب الصعيد وتحديداً سوهاج وقنا وأسيوط حتي بلغت ججملة تنفيذ الأحكام بقرية المعابدة التابعة لمحافظة سوهاج إلي زيرو أحكام لنجاح الحملة في تطهير تلك البؤر من الاجرام والبلطجة وضبط جميع العناصر المطلوبة ، وكذا حملات تم توجيها للمثلث الذهبي بالجعافره وكوم السمن وأشفين بالقليوبية والقضاء علي دواليب المخدرات ومخازن السيارات المسروقة فضلا عن حملات الأمن العام بالأسكندرية .



حملة الأمن العام بجنوب الصعيد

وأوضح أنه في قنا سيطر الأمن العام على قرى الإجرام بالمحافظة وتم تنفيذ 11555 حكما قضائيا وضبط 250 قطعة سلاح بحمردوم وأبو حزام والسمطا والحجيرات والأسمنت ، وأعلنت مديرية أمن قنا نجاح الحملة المستمرة عن ضبط 250 قطعة سلاح نارى، وتنفيذ 11,555 حكما قضائيا، وضبط 6 أشخاص بقضايا جنائية وهاربين من حكم إعدام وأحكام بالسجن المؤبد، كما تم ضبط 300 هارب من أحكام حرق عمد ومشاجرات وإطلاق نار وإحداث عاهات مستديمة، وتنفيذ حملات إزالات على الأراضى الزراعية وتعديات نهر النيل بالمحافظة.



مدير الامن العام في حملة قنا

وأضاف : في سوهاج سيطرت وزارة الداخلية علي البؤر الأجرامية وأسفرت الحملات الأمنيةعلى مدار أول أسبوع ،استهدفت فيها قوات الأمن قرى الشيخ إمبادر، والبلابيش، والصوامعة شرق، والكتكاتة، وساقلته، وجزيرة طما بسوهاج، عن ضبط 283 قطعة سلاح ناري، وورشتين لتصنيع الأسلحة النارية، و22 قضية مخدرات، بالإضافة إلى تنفيذ 30167 حكمًا قضائيًا من بينها 323 حكمًا جنائيًا وضبط\ 20 عنصر إجرامي مطلوب .

وأكد: نجحت الجهود في ضبط 283 قطعة سلاح ناري، و977 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و2 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، و22 قضية مخدرات، و3 متهمين هاربين، وتنفيذ 30167 حكمًا قضائيًا متنوعًا من بينهم 323 حكمًا جنائيًا، و195 حالة إزالة .



حملة سوهاج

واستكمل : في أسيوط وجه قطاع الأمن العام بالإشتراك قطاع العمليات الخاصة حملة مكبرة استهدفت قرية المعابدة بأبنوب وبني قرة بالقوصية ونجع سبع ونجع عبدالرسول بمركز أسيوط والغريب بساحل سليم ، وأسفرت جهود الحملات خلال 10 أيام، عن تنفيذ 46 ألف 948 حكم قضائى تنوع ما بين: 85 حكم جناية، من بينهم 17 محكوم عليهم بالسجن المؤبد، 14075 حكم حبس جزئى ومستأنف، 26060 غرامة، 6728 مخالفة.



حملة اسيوط

وختم اللواء البسيوني أنة في القليوبية استهدفت حملة الأمن العام مناطق الجعافرة ، كوم السمن بدائرة مركز شبين القناطر ، عرب العيايدة ، القلج ، الكتيب ، الجبل الأصفر بدائرة مركز الخانكة ، أبو الغيط ، باسوس، الخرقانية ، الخرس بدائرة مركز القناطر الخيرية لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والإرهابية والمطلوب ضبطهم وإحضارهم والصادر ضدهم العديد من الأحكام القضائية المتنوعة .



وأسفرت نتائجها أول يوم عن تنفيذ 10033 حكم قضائى متنوع بإجمالي 1507 محكوم عليه و 78 عنصر خطر ، و ضبط 9 قضايا اتجار فى المواد المخدرة بمضبوطات بلغت 3,757 كيلو جرام لمخدر الهيروين ، 145 جراما لمخدر الحشيش، عدد 328 قرصا مخدرا بحوزة 10 متهمين وضبط بندقية خرطوش ، فرد خرطوش ، 4 طلقات من ذات العيار .



حملة أمنية بالقليوبية



