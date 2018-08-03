صور.. ضبط 12.5 طن دواجن غير صالحة للاستخدام الآدمى بمجزر بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملة مديرية الطب البيطرى، ومباحث التموين بكفر الشيخ، من ضبط 12.5 طن دواجن منتهية الصلاحية بأحد المجازر بقرية تابعة لمركز بيلا، تحرر المحضر اللازم ، وجار العرض على النيابه العامة .

قال الدكتور عبد الحكيم إسماعيل، مدير عام مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، تمكنت حملة مباحث التموين بإشراف المقدم محمد دومة، رئيس مباحث التموين، بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى من ضبط 12.5 طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمجزر بعزبة يوسف، قبل إعادة تعبئتها وطرحها للبيع فى الأسواق.

وأضاف أبو إسماعيل لـ"اليوم السابع"، أن الجنة المشكلة من الدكتور أسامة محمود عوض، رئيس قسم التفتيش بالمديرية، والدكتو محمد فوزى، طبيب بإدارة المجازر، والدكتور شريف محمد السيد، رئيس قسم التفتيش بالحامول، وشعبان داوود كبير مفتشى مباحث التموين، أجرت الكشف الطبى البيطرى الظاهري على الدواجن ، تبين لها وجود تغيرات واضحة بالخواص الطبيعية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة،وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة .



1- دواجن غير صالحة للاستحدام الآدمى



2- ضبط الدواجن الفاسدة