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صور.. رئاسة شؤون المسجد النبوى تطلق مركز الخدمة الشاملة لاستقبال الزائرين

الجمعة، 03 أغسطس 2018 03:36 ص
صور.. رئاسة شؤون المسجد النبوى تطلق مركز الخدمة الشاملة لاستقبال الزائرين المسجد النبوى
وكالات
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بدأت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوى فى المملكة العربية السعودية، باستقبال الزائرين والمصلين عبر مركز الخدمة الشاملة داخل المسجد النبوى على مدار الساعة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتشارك كل من إدارة خدمات المستفيدين وإدارة التواصل الداخلى ( وحدة علاقات الموظفين ) وإدارة التوجيه والإرشاد وإدارة شؤون الزيارة وإدارة الترجمة ( وحدة لسان الزائر ) وإدارة التخطيط والتطوير (وحدة القياس) فى تقديم خدماتها فى مركز الخدمة الشاملة .

ويهدف المركز إلى تقديم خدمات متميزة ومتطورة فى وقت قياسى للمستفيدين الداخليين والخارجيين، إلى جانب رفع مستوى الرضى لدى ضيوف الرحمن الزائرين للمسجد النبوى وتوفير خدمات متنوعة من إدارات الوكالة فى مركز موحد يختصر الوقت والجهد للمستفيدين وقياس مستوى رضاهم وتقييمهم لها وزيادة قنوات التواصل للخدمات بالوكالة وفعاليتها والعديد من الخدمات التى تهم وتخدم المستفيدين .

استقبال الزائرين
استقبال الزائرين

 

استقبال المصلين
استقبال المصلين

 

مركز الخدمة في المسجد النبوي
مركز الخدمة في المسجد النبوي

 


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رئاسة شؤون المسجد النبوى

المسجد النبوى

مركز الخدمة الشاملة

الحج




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