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صور.. حفل وداع نائب السفير المصرى فى سلطنة عمان

الجمعة، 03 أغسطس 2018 09:49 م
صور.. حفل وداع نائب السفير المصرى فى سلطنة عمان جانب من حفل وداع نائب السفير المصري بعمان
مسقط - محمد سعد
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بحضور محمد غنيم سفير مصر لدى سلطنة عمان ، أقيم اليومً الجمعة، حفل غداء بمناسبة انتهاء فترة عمل الفاضلة مها شاهين نائب السفير المصري بسلطنة عمان .

صورة جماعية للحضور مع السفير ونائبته مها شاهين
صورة جماعية للحضور مع السفير ونائبته مها شاهين

 

وقد شكر الحضور الفاضلة مها شاهين على ما قدمته من خدمات للجالية المصرية بسلطنة عمان طوال فترة عملها على مدار اربع سنوات، حيث تحدث كل منهم في كلمة مقتضبة ، وتنمى الجميع لها التوفيق في عملها القادم بوزارة الخارجية المصرية .

مها شاهين تتحدث مع الحاضرين
مها شاهين تتحدث مع الحاضرين

 

حضر الحفل العميد أشرف عيسى ملحق الدفاع المصري وأعضاء السفارة المصرية وفي مقدمتهم المستشار السياسي أشرف محمود وعزت عبد النبي الملحق الثقافي ودارين شاكر سكرتير السفارة المصرية.

جانب من حفلة الوداع
جانب من حفلة الوداع

 

كما حضر الحفل عدد من أعضاء الجالية المصرية بسلطنة عمان احمد غريب ومهندس محمد كراوية، محمد يوسف وسامح الدهشان ومحمد السعداوي وخيري السعداوي ومهندس ياسر السعداوى.


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