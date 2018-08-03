video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 03 أغسطس 2018 11:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. حجاج بيت الله الحرام يواصلون توافدهم على مطار القاهرة

الجمعة، 03 أغسطس 2018 11:11 ص
صور.. حجاج بيت الله الحرام يواصلون توافدهم على مطار القاهرة توافد حجاج بيت الله الحرام على مطار القاهرة
كتب هانى عثمان - أحمد حمادة
إضافة تعليق
يواصل حجاج بيت الله الحرام، التوافد على مبنى الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولى، لليوم الثالث على التوالى، وذلك بعد ان بدأت الرحلات فجر الأربعاء الماضى بسفر 1550 حاجا على متن 9 رحلات تابعة لشركة مصر للطيران.

فيما كثفت شركة ميناء القاهرة الجوى الاستعدادات لاستقبال الحجاج وتوفير كافة الخدمات لهم، كما خصصت مظلات بها مراوح ورشاشات مياه لأقارب المسافرين، وذلك لحمايتهم من درجات الحرارة المختلفة، إضافة الى تعليق اللافتات واللوحات الإرشادية المختلفة، كما تواجدت القوات الامن بصورة مكثفة لزيادة التأمين .

حجاج بيت الله الحرام فى مطار القاهرة (1)
 

 

حجاج بيت الله الحرام فى مطار القاهرة (2)
 

 

حجاج بيت الله الحرام فى مطار القاهرة (3)
 

 

حجاج بيت الله الحرام فى مطار القاهرة (4)
 

 

حجاج بيت الله الحرام فى مطار القاهرة (5)
 

 

حجاج بيت الله الحرام فى مطار القاهرة (6)
 

 

حجاج بيت الله الحرام فى مطار القاهرة (7)
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إسعاف المطار يستقبل 30 حالة مرضية يمنية

تأخر إقلاع 10 رحلات دولية من مطار القاهرة لأعمال الصيانة وظروف التشغيل

1550 حاجا يغادرون القاهرة إلى جدة والمدينة على رحلات مصر للطيران.. اليوم

مطار القاهرة

اخبار المطار

موسم الحج




لا تفوتك
العامة للجملة: فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 15% من مقررات أغسطس حتى الآن

العامة للجملة: فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 15% من مقررات أغسطس حتى الآن

المرور يغلق كوبرى السيدة عائشة جزئيا بسبب إصلاحات لمدة 90 يوما

المرور يغلق كوبرى السيدة عائشة جزئيا بسبب إصلاحات لمدة 90 يوما

4 أدلة إدانة ضد "توربينى بدر" المتهم باغتصاب 3 أطفال.. تعرف عليها

4 أدلة إدانة ضد "توربينى بدر" المتهم باغتصاب 3 أطفال.. تعرف عليها

ONSPORT تنفرد بأول لقاء مع المدير الفنى الجديد للمنتخب: مستوى اللاعبين لم يظهر بعد

ONSPORT تنفرد بأول لقاء مع المدير الفنى الجديد للمنتخب: مستوى اللاعبين لم يظهر بعد

تعرف على المواعيد الجديدة لاستقبال المواطنين بمكاتب التموين لإضافة أبنائهم

تعرف على المواعيد الجديدة لاستقبال المواطنين بمكاتب التموين لإضافة أبنائهم

الصحة: وفاة أول حاج من المصريين بالسعودية نتيجة أزمة قلبية حادة

الصحة: وفاة أول حاج من المصريين بالسعودية نتيجة أزمة قلبية حادة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة