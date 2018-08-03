صور.. حجاج بيت الله الحرام يواصلون توافدهم على مطار القاهرة

يواصل حجاج بيت الله الحرام، التوافد على مبنى الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولى، لليوم الثالث على التوالى، وذلك بعد ان بدأت الرحلات فجر الأربعاء الماضى بسفر 1550 حاجا على متن 9 رحلات تابعة لشركة مصر للطيران.

فيما كثفت شركة ميناء القاهرة الجوى الاستعدادات لاستقبال الحجاج وتوفير كافة الخدمات لهم، كما خصصت مظلات بها مراوح ورشاشات مياه لأقارب المسافرين، وذلك لحمايتهم من درجات الحرارة المختلفة، إضافة الى تعليق اللافتات واللوحات الإرشادية المختلفة، كما تواجدت القوات الامن بصورة مكثفة لزيادة التأمين .



























